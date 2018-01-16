Тренинг по фактчекингу пройдет в офисе Интерньюс

ОФ «Центр медиаразвития» проводит однодневный тренинг по фактчекингу для всех желающих журналистов в рамках регионального проекта, реализуемого в Кыргызстане.

Его участники узнают:

— о проведении расследований, основанных на открытых данных;

— о фактчеке как формате журналистской работы, о его теории;

— об инструментах расширенного поиска информации;

— о визуализации данных.

Тренинг пройдет с 9.30 до 18.00 22 января 2018 года в офисе Интерньюс по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1 (вход со стороны ул. Гоголя, выше пр. Чуй).

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 0 (312) 98-68-80 или 0 (555) 92-35-03 до 17.00 19 января.

В качестве тренеров приглашены:

Кристиан Триберт (Нидерланды) – сотрудник Bellingcat. Имеет степень магистра в области конфликтологии, безопасности и развития Королевского колледжа Лондона и степень бакалавра в области международных отношений и политической философии Гронингенского университета. Исследовал авиаудары на Ближнем Востоке в рамках деятельности Bellingcat и мониторинговой организации Airwars. Его цифровая реконструкция попытки государственного переворота Турции стала лауреатом «Премии за европейскую прессу».

Таша Солокова (Россия) – выпускница факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, Летней школы в Университете Стоуни Брук в Нью-Йорке, Высшей школы экономики и Московской школы прав человека. Была основателем и редактором «Монитора», а также редактором и продюсером в «Новой газете».

Павел Банников (Казахстан) – медиаэксперт, сотрудник Международного центра журналистики MediaNet и контент-менеджер проекта Factcheck.kz – нового веб-сайта, целью которого является улучшение медиаграмотности в Казахстане путем противодействия ненадежной и фейковой информации, манипуляции общественным мнением и фальсификации данных.

Тренинг проводится в рамках проекта «Продвижение плюрализма и беспристрастности в СМИ и развитие медиаграмотности среди аудиторий в Центральной Азии».

Проект реализуется ОФ «Центр медиаразвития» в сотрудничестве с Albany Associates International и IREX Europe.

Цели проекта:

— получение информационными агентствами навыков сбора и проверки данных для более качественного освещения международных новостей;

— обеспечение четкого соблюдения культуры фактчекинга и использования разнообразных источников информации;

— интегрирование программ медиаграмотности, в том числе критического понимания новостей, в систему обучения населения.

Деятельность проекта для улучшения качества новостной журналистики и общей грамотности СМИ в Центральной Азии осуществляется при поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане и Казахстане.