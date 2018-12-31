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Тренинг по конфликтно-чувствительной журналистике для журналистов из стран Центральной Азии

31 декабря 18
Теги: IWPRконфликт-чувствительная журналистикатренингЦентральная Азия

Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии  (IWPR CA) объявляет о приеме заявок среди журналистов из стран Центральной Азии на тренинг по конфликтно-чувствительной журналистике.

Цель тренинга — подготовить пул журналистов Центральной Азии, способных писать качественные аналитические материалы по религиозному разнообразию, соблюдению религиозных свобод граждан и противодействию насильственному экстремизму.

Программа тренинга будет акцентирована на получении практического опыта по написанию аналитических статей и журналистских расследований для местных и зарубежных СМИ.

Тренинг по конфликтно-чувствительной журналистике будет включать в себя следующие аспекты:

  • Конфликтно-чувствительная журналистика, ее особенности;
  • Международные стандарты по освещению вопросов религии;
  • Принципы медиативной и миротворческой журналистики;
  • Как журналистам не стать проводником экстремистских идей;
  • Профессиональная медиаэтика: ответственность журналистов при освещении конфликтно-чувствительных и религиозных вопросов;
  • Правовые аспекты местного и международного законодательств в борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом.

Тренинги пройдут для журналистов из:

  • Казахстана (Туркестанская, Жамбылская, Кызыл-Ординская области и Алматы) —  с 22 по 25 января 2019 года в Таразе;
  • Кыргызстана (все области КР) — с 28 по 31 января 2019 года в Бишкеке;
  • Таджикистана (Согдийская, Хатлонская области, районы республиканского подчинения, ГБАО и Душанбе); 
  • Узбекистана  (Ташкентская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ферганская, Андижанская области) — с 6 по 9 февраля 2019 года в Душанбе.

Рабочий язык тренинга – русский.

За более подробной информацией можете обращаться по тел.: +996 (312) 31-30-97, +996 (312) 31-29-55, +996 (312) 31-34-11 или по e-mail: ilham@iwpr.net.

Подробнее о критериях отбора, положение и форму заявки можете посмотреть на сайте:

cabar.asia/ru.

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