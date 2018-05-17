Тренинг по метрикам в Бишкеке дал понимание запросов аудитории

15 редакторов и директоров бишкекских и региональных СМИ с 23 по 25 апреля приняли участие в ТоТ-тренинге для тренеров по привлечению аудитории «Медиабудни Кыргызстана и цифровое развитие».

Его провела медиаэксперт из США Мишель Фостер при онлайн-участии медиаконсультанта по цифровым медиа Джейсона Ламберта.

Участники знакомились с данными онлайн-метрики и аналитики, узнали о возможностях использования данных для улучшения контента и привлечения аудитории на разных платформах. Им показали примеры, как в других странах с узким медиарынком применяют полученные знания.

Также участники ТоТ узнали запросы рекламодателей и их ожидания от цифровых медиа.

— Медиакомпании на сегодня игнорируют исследования и данные, серьезно рискуют. Исследования и данные давно не секретны, они стали главной частью нашей деятельности и в основном прозрачны. Цифровой мир изменил все, сделал возможным узнать, кто конкретно смотрит, что, когда и как часто. Это позволяет рекламодателям ориентироваться на них напрямую, — заявила Мишель Фостер.

На тренинге было много практической работы с Google Analytics. Редакторы и директора, получив практические навыки, занимались анализом метрик своих изданий.

Руководитель развлекательного департамента на канале НТС Айгуль Аджиева участвовала в тренинге и отметила, что за три дня получила много полезной информации для дальнейшей работы.

— Каждый день тренинга был насыщенным. Были работа с данными и практические задания. Мы сразу же стали применять полученные знания и навыки, особенно по работе с Google Analytics. Ранее мы публиковали сюжеты на своем канале, но у нас не было никаких исследований аудитории. Мы не использовали конкретные данные по охвату и вовлеченности аудитории на YouTube, — сказала она.

По словам Айгуль Аджиевой, теперь у сотрудников НТС имеется возможность анализировать, в какой момент и какая аудитория смотрит их видео. Имеется возможность увидеть расклад по полу, возрасту, определить, в какой момент зрители уходят с просмотра.

Сотрудник телеканала сожалеет, что ранее они многого не знали, не пользовались доступными инструментами. А теперь благодаря прошедшему тренингу намерены эффективно использовать полученные знания, создавать привлекательный для широкой аудитории контент, который можно продавать как товар и попытаться зарабатывать на этом.

Дильбархан Алимова, интернет-издание «Политклиника»: — Мы использовали Google Analytics и ранее, но в основном смотрели общую посещаемость сайта, многие параметры не до конца понимали. На ТоТ мы узнали, как с помощью метрик получать более детальные показатели по качеству и числу аудитории, научились анализировать данные. Теперь мы знаем, кто и сколько минут смотрел и когда ушел с сайта, какие именно публикации больше всего читаются, с каких регионов наши подписчики и с каких устройств они смотрят наш сайт.

По ее словам, 86% аудитории «Политклиники» заходит с мобильных устройств. Полученная информация позволит редакции лучше ориентироваться на интересы своих читателей.