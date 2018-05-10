Тренинг по освещению проблем торговли людьми в СМИ пройдет на Иссык-Куле
4-6 июня 2018 года Международная организация по миграции (МОМ)/Агентство ООН по миграции в Кыргызстане проводит тренинг на тему «Освещение проблем торговли людьми в СМИ» для представителей отечественных средств массовой информации и независимых блогеров.
Представители отечественных СМИ и блогеры могут подать заявку на участие в мероприятии. Организаторы оплачивают расходы за проезд, проживание и питание участников.
Тренинг проводится в рамках проекта USAID «Достоинство и права». На нем участники узнают о методах и инструментах освещения темы торговли людьми в СМИ, мультимедийных возможностях журналистики при освещении этих проблем. Также они получат советы и рекомендации, которые помогут продумать подачу материалов о торговле людьми, учитывать юридические аспекты и права человека, выстроить отношение к жертвам, их частной жизни и благосостоянию так, чтобы публикации отличались толерантным отношением к героям.
Важно, чтобы материалы имели просветительский характер и давали максимум информации о проблеме и способах ее решения.
Для участия необходимо представить заполненную электронную форму заявки и резюме.
* Заявка (скачать)
* Программа (скачать)
* Критерии отбора (скачать)
Заявки принимаются до 18.00 23 мая 2018 года.
Заполненные заявка на участие и резюме необходимо отправить в электронном виде на адрес bsalavat@iom.int с пометкой в теме письма «Заявка – медиатренинг».
Дополнительную информацию можно получить по тел. + 996 (312) 61-24-56 (доб. 109) или по указанной почте у Бактыбек кызы Салават.
Фото iom.kg