Тренинг по освещению проблем торговли людьми в СМИ пройдет на Иссык-Куле

4-6 июня 2018 года Международная организация по миграции (МОМ)/Агентство ООН по миграции в Кыргызстане проводит тренинг на тему «Освещение проблем торговли людьми в СМИ» для представителей отечественных средств массовой информации и независимых блогеров.

Представители отечественных СМИ и блогеры могут подать заявку на участие в мероприятии. Организаторы оплачивают расходы за проезд, проживание и питание участников.

Тренинг проводится в рамках проекта USAID «Достоинство и права». На нем участники узнают о методах и инструментах освещения темы торговли людьми в СМИ, мультимедийных возможностях журналистики при освещении этих проблем. Также они получат советы и рекомендации, которые помогут продумать подачу материалов о торговле людьми, учитывать юридические аспекты и права человека, выстроить отношение к жертвам, их частной жизни и благосостоянию так, чтобы публикации отличались толерантным отношением к героям.

Важно, чтобы материалы имели просветительский характер и давали максимум информации о проблеме и способах ее решения.

Для участия необходимо представить заполненную электронную форму заявки и резюме.

* Заявка (скачать)

* Программа (скачать)

* Критерии отбора (скачать)

Заявки принимаются до 18.00 23 мая 2018 года.

Заполненные заявка на участие и резюме необходимо отправить в электронном виде на адрес bsalavat@iom.int с пометкой в теме письма «Заявка – медиатренинг».

Дополнительную информацию можно получить по тел. + 996 (312) 61-24-56 (доб. 109) или по указанной почте у Бактыбек кызы Салават.

Фото iom.kg