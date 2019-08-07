Тренинг по освещению вопросов защиты прав женщин и детей пройдет в Бишкеке

ОФ «Открытая линия» объявляет прием заявок среди журналистов Кыргызстана на тренинг «Инновационные медиаметоды для освещения вопросов защиты прав женщин и детей».

Тренинг проводится в рамках проекта «Внедрение гендерных подходов в цифровые форматы добросовестного управления», финансируемого ПРООН.

Цель – обучить и подготовить пул журналистов страны, способных создавать качественные материалы на тему защиты прав женщин и детей с применением инновационных медиаметодов.

Дата проведения тренинга: с 23 по 29 сентября 2019 года.

Место проведения: г. Бишкек.

Языки: русский, кыргызский.

Тренинг «Инновационные медиаметоды для освещения вопросов защиты прав женщин и детей» будет включать в себя следующие темы:

Гендерные стереотипы в обществе;

Сторителлинг: эволюция формата, построение истории;

Визуальные коммуникации;

Разработка концепции проекта статьи/материала и формы проекта на примере кейсов от международных экспертов;

Медиаинновации;

Мастерская по работе над своими проектами.

Для участия в тренинге необходимо:

иметь опыт в журналистике не менее двух лет;

представить письмо поддержки от главного редактора или директора;

заполнить форму заявки здесь.

Прием заявок заканчивается 5 сентября этого года в 17.00 по бишкекскому времени.

Организаторы оповестят участников, прошедших отбор, до 10 сентября 2019 года.

После тренинга участники должны выпустить два материала по теме. В подготовке этих статей каждому будет оказана менторская поддержка.

Менторами коучинговой программы выступят медиаэксперты «Азаттыка», информационного портала «Такие дела», Интерньюс в Казахстане, международные эксперты по сторителлингу из студии «Гонзо-дизайн».

Редакции могут направить двух сотрудников издания, канала, информационного портала, радио для участия в тренинге и коучинговой программе.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса.

По итогам оценки заявок кандидатов будет отобрано до 36 участников.

Участие в программе полностью бесплатное.

Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца и разработать и выпустить не менее двух материалов под руководством менторов.

По всем вопросам обращаться по электронному адресу openlinepublicfund@gmail.com.

Фото на превью – скриншот из анимационного ролика «Спасибо, папа, за поддержку»