Тренинг по освещению вопросов защиты прав женщин и детей пройдет в Бишкеке
ОФ «Открытая линия» объявляет прием заявок среди журналистов Кыргызстана на тренинг «Инновационные медиаметоды для освещения вопросов защиты прав женщин и детей».
Тренинг проводится в рамках проекта «Внедрение гендерных подходов в цифровые форматы добросовестного управления», финансируемого ПРООН.
Цель – обучить и подготовить пул журналистов страны, способных создавать качественные материалы на тему защиты прав женщин и детей с применением инновационных медиаметодов.
Дата проведения тренинга: с 23 по 29 сентября 2019 года.
Место проведения: г. Бишкек.
Языки: русский, кыргызский.
Тренинг «Инновационные медиаметоды для освещения вопросов защиты прав женщин и детей» будет включать в себя следующие темы:
- Гендерные стереотипы в обществе;
- Сторителлинг: эволюция формата, построение истории;
- Визуальные коммуникации;
- Разработка концепции проекта статьи/материала и формы проекта на примере кейсов от международных экспертов;
- Медиаинновации;
- Мастерская по работе над своими проектами.
Для участия в тренинге необходимо:
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иметь опыт в журналистике не менее двух лет;
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представить письмо поддержки от главного редактора или директора;
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заполнить форму заявки здесь.
Прием заявок заканчивается 5 сентября этого года в 17.00 по бишкекскому времени.
Организаторы оповестят участников, прошедших отбор, до 10 сентября 2019 года.
После тренинга участники должны выпустить два материала по теме. В подготовке этих статей каждому будет оказана менторская поддержка.
Менторами коучинговой программы выступят медиаэксперты «Азаттыка», информационного портала «Такие дела», Интерньюс в Казахстане, международные эксперты по сторителлингу из студии «Гонзо-дизайн».
Редакции могут направить двух сотрудников издания, канала, информационного портала, радио для участия в тренинге и коучинговой программе.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса.
По итогам оценки заявок кандидатов будет отобрано до 36 участников.
Участие в программе полностью бесплатное.
Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца и разработать и выпустить не менее двух материалов под руководством менторов.
По всем вопросам обращаться по электронному адресу openlinepublicfund@gmail.com.
Фото на превью – скриншот из анимационного ролика «Спасибо, папа, за поддержку»