Тренинг по предупреждению пропаганды экстремизма и нетерпимости в медиа

Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии объявляет конкурс среди журналистов для участия в трехдневном тренинге-семинаре «Предупреждение пропаганды экстремизма и нетерпимости в медиа», который пройдет 26-28 февраля 2018 года в Бишкеке.

Он проводится при поддержке Демократической комиссии Посольства США в Кыргызстане.

Все расходы покрываются организаторами.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты и медиаспециалисты в возрасте до 35 лет из всех регионов республики.

Участников тренинга определят на основе конкурса. Прошедшие конкурсный отбор принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца.

Программа обучения сформирована с учетом современных вызовов и актуальных потребностей журналистов. Участников обучат техникам и инструментам для освещения проявления экстремизма, терроризма и связанных с ними вопросов.

Также они узнают, как язык нетерпимости и его коммуникационные особенности влияют на распространение радикального контента в медиасфере; поймут, какие ошибки журналистов и пользователей ведут к пропаганде экстремизма; изучат разницу между вредным и противозаконным контентом для предотвращения последствий в транслировании экстремистской идеологии; отработают навыки по журналистской этике и правовой безопасности.

Тренинг проводят международные и местные эксперты с большим опытом.

Для участия в конкурсе необходимо отправить на peacemakingschool@gmail.com следующие документы:

— заполненную заявку для участия в работе тренинга (можно скачать на www.ca-mediators.net);

— резюме;

— скан паспорта.

Рассматриваться будет только полный комплект заявок.

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 16 февраля 2018 года.

Заявки, поданные позже указанного срока, рассмотрены не будут.

Источник: www.ca-mediators.net