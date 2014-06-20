Тренинг по производству аудиоподкастов для участников из ЦА пройдет в Бишкеке
Фонд «Сорос – Кыргызстан» и представительство IREX в Центральной Азии объявляют конкурс на участие в практическом тренинге по производству аудиоподкастов.
Тренинг пройдет во второй половине октября 2019 года в Бишкеке.
Его участникам представят информацию по производству, распространению и продвижению аудиоподкастов.
Тренинг будет включать блок практических занятий по разработке содержания подкаста, редактированию и улучшению качества оригинального звука.
Участникам предложат варианты технической спецификации оборудования, необходимого для самостоятельного производства аудиоподкастов.
К участию в конкурсе приглашаются желающие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Заявки принимаются до 18 сентября этого года.
IREX покрывает транспортные расходы и проживание в Бишкеке на время проведения тренинга участникам из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и регионов Кыргызстана.
Для получения более подробной информации просьба обращаться по эл.почте: DesignHub.CA@irex.org
Фото на превью Бекзата Жеенбекова