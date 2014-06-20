Тренинг по производству аудиоподкастов для участников из ЦА пройдет в Бишкеке

Фонд «Сорос – Кыргызстан» и представительство IREX в Центральной Азии объявляют конкурс на участие в практическом тренинге по производству аудиоподкастов.

Тренинг пройдет во второй половине октября 2019 года в Бишкеке.

Его участникам представят информацию по производству, распространению и продвижению аудиоподкастов.

Тренинг будет включать блок практических занятий по разработке содержания подкаста, редактированию и улучшению качества оригинального звука.

Участникам предложат варианты технической спецификации оборудования, необходимого для самостоятельного производства аудиоподкастов.

К участию в конкурсе приглашаются желающие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Заявки принимаются до 18 сентября этого года.

Форма заявки здесь

IREX покрывает транспортные расходы и проживание в Бишкеке на время проведения тренинга участникам из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и регионов Кыргызстана.

Для получения более подробной информации просьба обращаться по эл.почте: DesignHub.CA@irex.org

Фото на превью Бекзата Жеенбекова