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Тренинг по производству аудиоподкастов для участников из ЦА пройдет в Бишкеке

5 сентября 19
Теги: бесплатный тренингКонкурс для журналистовподкастингподкасты

Фонд «Сорос – Кыргызстан» и представительство IREX в Центральной Азии объявляют конкурс на участие в практическом тренинге по производству аудиоподкастов.

Тренинг пройдет во второй половине октября 2019 года в Бишкеке.

Его участникам представят информацию по производству, распространению и продвижению аудиоподкастов.

Тренинг будет включать блок практических занятий по разработке содержания подкаста, редактированию и улучшению качества оригинального звука.

Участникам предложат варианты технической спецификации оборудования, необходимого для самостоятельного производства аудиоподкастов.

К участию в конкурсе приглашаются желающие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Заявки принимаются до 18 сентября этого года. 

Форма заявки здесь

IREX покрывает транспортные расходы и проживание в Бишкеке на время проведения тренинга участникам из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и регионов Кыргызстана.

Для получения более подробной информации просьба обращаться по эл.почте: DesignHub.CA@irex.org

Фото на превью Бекзата Жеенбекова

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