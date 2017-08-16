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Тренинги по журналистике решений в Бишкеке и Караколе

16 августа 17
Теги: бесплатный тренингЕвропейский Союз в Кыргызстанежурналистика решений

Проект Европейского союза «Усиление вовлечения гражданского общества в общественные советы в Кыргызстане» приглашает представителей СМИ, блогеров и гражданских активистов на тренинги по журналистике решений.

Журналистика решений – это полноценное и аргументированное сообщение для решения социальных проблем. При хорошем исполнении такие репортажи представляют ценные сведения о том, как сообщества могут более эффективно подходить к решению серьезных вопросов. 

Мы знаем по опыту, что репортажи решений привлекают людей разными способами. Они могут изменить характер широкого обсуждения, сделав его менее противоречивым и более конструктивным. Показывая, что является эффективным, они также могут привести к серьезным переменам.

Цель тренингов – ознакомление участников с журналистикой решений и способами ее применения в работе.

Дата и место проведения однодневных тренингов: 

  1. 10.00-15.00 22 августа 2017 года. Конференц-зал Signature в ParkHotel по ул. Орозбекова, 87 (Бишкек).
  2. 10.00-15.00 23 августа 2017 года. Конференц-зал Signature в ParkHotel по ул. Орозбекова, 87 (Бишкек).
  3. 10.00-15.00 26 августа 2017 года. Конференц-зал отеля «Карагат» по ул. Абдрахманова, 89 а (Каракол).

Участие в данной программе бесплатное. Участникам из регионов возместят расходы на проживание, питание и транспортировку. 

Участниками могут стать:

— журналисты из различных средств массовой информации;

— журналисты, успешно прошедшие курс по обучению навыкам журналистики и/или по обучению преподавателей в других организациях;

— блогеры;

— представители организаций гражданского сообщества;

— члены общественных советов;

— активные граждане, которые хотят предложить темы, связанные с журналистикой решений;

— студенты факультетов журналистики.                                     

Зарегистрироваться для участия в тренингах можно по эл. почте jyldyz.iskakova@gsiprojects.eu.

Окончание срока регистрации – 21 августа 2017 года. 

Координатор проекта – Жылдыз Искакова.

720033, Бишкек, ул. Турусбекова, 6/2, 

моб. +996 (552) 26-88-44,

тел./факс +996 (312) 45-56-57,

jyldyz.iskakova@gsi-projects.eu

www.gsi-projects.eu/public-councils.

 

 

 

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