Тренинги по журналистике решений в Бишкеке и Караколе
Проект Европейского союза «Усиление вовлечения гражданского общества в общественные советы в Кыргызстане» приглашает представителей СМИ, блогеров и гражданских активистов на тренинги по журналистике решений.
Журналистика решений – это полноценное и аргументированное сообщение для решения социальных проблем. При хорошем исполнении такие репортажи представляют ценные сведения о том, как сообщества могут более эффективно подходить к решению серьезных вопросов.
Мы знаем по опыту, что репортажи решений привлекают людей разными способами. Они могут изменить характер широкого обсуждения, сделав его менее противоречивым и более конструктивным. Показывая, что является эффективным, они также могут привести к серьезным переменам.
Цель тренингов – ознакомление участников с журналистикой решений и способами ее применения в работе.
Дата и место проведения однодневных тренингов:
- 10.00-15.00 22 августа 2017 года. Конференц-зал Signature в ParkHotel по ул. Орозбекова, 87 (Бишкек).
- 10.00-15.00 23 августа 2017 года. Конференц-зал Signature в ParkHotel по ул. Орозбекова, 87 (Бишкек).
- 10.00-15.00 26 августа 2017 года. Конференц-зал отеля «Карагат» по ул. Абдрахманова, 89 а (Каракол).
Участие в данной программе бесплатное. Участникам из регионов возместят расходы на проживание, питание и транспортировку.
Участниками могут стать:
— журналисты из различных средств массовой информации;
— журналисты, успешно прошедшие курс по обучению навыкам журналистики и/или по обучению преподавателей в других организациях;
— блогеры;
— представители организаций гражданского сообщества;
— члены общественных советов;
— активные граждане, которые хотят предложить темы, связанные с журналистикой решений;
— студенты факультетов журналистики.
Зарегистрироваться для участия в тренингах можно по эл. почте jyldyz.iskakova@gsi—projects.eu.
Окончание срока регистрации – 21 августа 2017 года.
Координатор проекта – Жылдыз Искакова.
720033, Бишкек, ул. Турусбекова, 6/2,
моб. +996 (552) 26-88-44,
тел./факс +996 (312) 45-56-57,
jyldyz.iskakova@gsi-projects.eu,
www.gsi-projects.eu/public-councils.