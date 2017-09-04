Тревел-гранты на участие в DataFest в Тбилиси
Некоммерческая организация ForSet и Prague Civil Society Centre предлагают гранты для поездки на ежегодный Международный DataFest – 2017, который пройдет 15-17 ноября в Тбилиси (Грузия).
Журналисты, специалисты в области работы с данными и гражданские активисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины могут получить гранты на участие в данном мероприятии.
На фестивале соберутся журналисты, гражданские активисты, работники НПО, специалисты в области анализа данных, представители государственных структур, разработчики и другие эксперты в области работы с данными.
DataFest – 2017 организует компания For Set & Digital Communication Network 15-17 ноября в Тбилиси (Грузия). Мероприятие поддерживается Пражским центром гражданского общества. Партнерами сообщества является группа Data Science Tbilisi.
Фестиваль примет свыше 350 участников из более чем 20 стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии.
Темы:
- Открытые данные и эффективное управление.
- Журналистика данных, сторителлинг и адвокация (защита общественных интересов).
- Обмен данными и визуализация.
- Цифровой маркетинг, основанный на данных.
- Бизнес-решения, ориентированные на данные.
- Большие данные для целевых коммуникаций.
- Наука и инновации в области данных.
- AL, или ИИ (искусственный интеллект), глубокое обучение и тенденции в области данных.
- Ввод данных.
- Защита данных и конфиденциальность.
Участники должны владеть русским или английским языком.
В гранты входит оплата проезда, проживания и участия в мероприятии.
Заявки принимаются до 20 сентября.
Более подробную информацию можно найти здесь.