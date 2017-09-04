Тревел-гранты на участие в DataFest в Тбилиси

Некоммерческая организация ForSet и Prague Civil Society Centre предлагают гранты для поездки на ежегодный Международный DataFest – 2017, который пройдет 15-17 ноября в Тбилиси (Грузия).

Журналисты, специалисты в области работы с данными и гражданские активисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины могут получить гранты на участие в данном мероприятии.

На фестивале соберутся журналисты, гражданские активисты, работники НПО, специалисты в области анализа данных, представители государственных структур, разработчики и другие эксперты в области работы с данными.

DataFest – 2017 организует компания For Set & Digital Communication Network 15-17 ноября в Тбилиси (Грузия). Мероприятие поддерживается Пражским центром гражданского общества. Партнерами сообщества является группа Data Science Tbilisi.

Фестиваль примет свыше 350 участников из более чем 20 стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии.

Темы:

Открытые данные и эффективное управление. Журналистика данных, сторителлинг и адвокация (защита общественных интересов). Обмен данными и визуализация. Цифровой маркетинг, основанный на данных. Бизнес-решения, ориентированные на данные. Большие данные для целевых коммуникаций. Наука и инновации в области данных. AL, или ИИ (искусственный интеллект), глубокое обучение и тенденции в области данных. Ввод данных. Защита данных и конфиденциальность.

Участники должны владеть русским или английским языком.

В гранты входит оплата проезда, проживания и участия в мероприятии.

Заявки принимаются до 20 сентября.

Более подробную информацию можно найти здесь.