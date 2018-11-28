Три документальных фильма о домах культуры покажут в Бишкеке
Кинопоказ документальных фильмов о работниках домов культуры в малых городах Кыргызстана, созданных при поддержке Интерньюс в КР в рамках проекта «Медиа-К», пройдет 1 декабря в столице.
В течение лета-осени этого года «Лаборатория СИ» и Citylab Production Studio работали над документальным проектом «Интерплэй». Он включал в себя создание документальных фильмов и лонгридов о работницах и работниках культуры в трех малых городах – Кара-Балте, Каинды, Токмоке.
Эти три фильма – рассказ о тех, кто продолжает сохранять и развивать культурную и социальную жизнь небольших городов республики. Это обращение к микроисториям тех, кто производит наше общество «снизу» и зачастую остается маловидимым, при этом их активная позиция позволяет существовать важным социализирующим и культурным практикам в отдаленных от центра городах.
В программе предстоящего кинопоказа презентация проекта с демонстрацией трех документальных фильмов:
— «В музыке не может быть депрессии», 29 мин.;
— «Дворец культуры им. Насиридина Байтемирова, г. Токмок», 18 мин.;
— «Каинды», 16 мин.
Проект «Лаборатория СИ» финансируется правительством Швейцарии через Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству (SDC).
Кинопоказ пройдет в 19.00 по адресу: ул. Боконбаева, 191 (пер. ул. Турусбекова, вход со двора).
Вход свободный.
По всем вопросам можете звонить по тел.: 0 (555) 21-49-49, 0 (700) 91-59-35.