Три документальных фильма о домах культуры покажут в Бишкеке

Кинопоказ документальных фильмов о работниках домов культуры в малых городах Кыргызстана, созданных при поддержке Интерньюс в КР в рамках проекта «Медиа-К», пройдет 1 декабря в столице.



В течение лета-осени этого года «Лаборатория СИ» и Citylab Production Studio работали над документальным проектом «Интерплэй». Он включал в себя создание документальных фильмов и лонгридов о работницах и работниках культуры в трех малых городах – Кара-Балте, Каинды, Токмоке.

Эти три фильма – рассказ о тех, кто продолжает сохранять и развивать культурную и социальную жизнь небольших городов республики. Это обращение к микроисториям тех, кто производит наше общество «снизу» и зачастую остается маловидимым, при этом их активная позиция позволяет существовать важным социализирующим и культурным практикам в отдаленных от центра городах.

В программе предстоящего кинопоказа презентация проекта с демонстрацией трех документальных фильмов:

— «В музыке не может быть депрессии», 29 мин.;

— «Дворец культуры им. Насиридина Байтемирова, г. Токмок», 18 мин.;

— «Каинды», 16 мин.

Проект «Лаборатория СИ» финансируется правительством Швейцарии через Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству (SDC).

Кинопоказ пройдет в 19.00 по адресу: ул. Боконбаева, 191 (пер. ул. Турусбекова, вход со двора).



Вход свободный.

По всем вопросам можете звонить по тел.: 0 (555) 21-49-49, 0 (700) 91-59-35.