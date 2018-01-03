Truepic позволяет журналистам верифицировать фото и видео во время съемки

Предлагаем обзор бесплатного для журналистов и НПО нового приложения по фактчекингу от стажера Международной журналистской сети Ijnet Сэм Беркхед (Sam Berkhead).

Прошлым летом тема развития искусственного интеллекта и влияние этого процесса на ситуацию в «эру фейковых новостей» стали невероятно популярными. Проект Вашингтонского университета Synthesizing Obama показывает, что в наше время можно создавать очень реалистично выглядящие видео публичных лиц, заменяя голоса и имитируя мимику, и в прямом смысле «вкладывать любые слова в их уста».

В современном цифровом климате, где уже существуют измененные фото и видео, многое делается для верификации найденного в сети пользовательского контента. Но, если даже глаз специалиста не может отличить настоящее видео с президентом Обамой от фейкового, легче говорить о проверке контента, чем реально делать это.

А что, если мы сможем получать доказательства реальности видео в тот самый момент, когда их снимаем? В этом случае один щелчок камеры позволит нам снимать заверенные фото и видео новостных событий, давая возможность журналистам сохранить бесчисленные часы, которые они иначе бы потратили на верификацию контента.

Такую возможность предлагает Truepic – бесплатное для журналистов и сотрудников неправительственных организаций приложение для iPhone и Android.

Truepic использует несколько этапов заверения подлинности каждого фото или видео, снятых с его помощью. Когда пользователь нажимает на спуск камеры в этом приложении (или в других приложениях, содержащих Truepic SDK), Truepic отправляет метаданные, включая данные о времени съемки и геокоде, на защищенный сервер и присваивает каждому фото и видео шестизначный код и URL-адрес для его получения. Затем Truepic инициирует цепочку подтверждения подлинности фото или видео. И, наконец, приложение загружает всю уникальную информацию об изображении или видео в блокчейн.

По словам вице-президента по стратегическим инициативам Мунира Ибрагима, Truepic использует цепочку блоков Bitcoin, которую никому не удавалось взломать, а следовательно, по утверждению организаторов сервиса загруженные фотографии и видео будут защищены.

«Я уверен, что это самая защищенная сеть в мире, – сказал он. – Чтобы взломать эту сеть, пришлось бы одновременно взломать более миллиона компьютеров в семи разных странах и сделать все так, чтобы никто этого не заметил. Это невозможно».

Truepic запускает свои тесты, чтобы гарантировать, что данные о местоположении, времени, дате или самом изображении не изменены или скопированы. Весь процесс занимает около двух секунд. По завершении верификации пользователи могут загрузить фото или видео на любое устройство.

Truepic также предпринимает шаги для обеспечения безопасности пользователей, например, журналистов, работающих в ситуации повышенного риска. Для создания аккаунта в приложении нужен только профиль в Facebook или адрес электронной почты – нет необходимости открывать свои имя, номер телефона или кредитной карты и адрес.

По словам Ибрагима, пользователи могут даже указать не свой электронный адрес, а адрес своей организации.

«Это приложение поможет проверять данные, связанные с самыми отвратительными преступлениями против прав человека и международными кризисами, усилия по разоблачению которых не привели к желаемым результатам из-за неспособности подтвердить доказательства. И это напрямую связано с медленным и непоследовательным реагированием со стороны международного сообщества. Как дипломат, работавший в Сирии, я был свидетелем таких ситуаций в течение почти десяти лет. Поэтому я решил заняться этим проектом – для меня это возможность публиковать правду и добиваться того, чтобы она мгновенно становилась популярной», – отметил вице-президент по стратегическим инициативам.

Эти технологии пригодятся не только журналистам. Многие, начиная от работников сферы недвижимости и торговли по Интернету и до пользователей приложения для знакомств Tinder, используют Truepic для верификации фотографий и видео.

Ибрагим поясняет, что эти клиенты дают приложению достаточный доход, поэтому организаторы решили предоставить право бесплатного его использования журналистам и сотрудникам НПО.

В ситуации, когда искусственный интеллект и другие технологии развиваются так быстро, как это происходит сейчас, необходимость в инструментах, позволяющих мгновенно подтверждать фото и видео, только растет, утверждает он.

«Области, связанные с технологиями и обществом, сближаются все больше, и общество шокировано, потому что технологии развиваются так быстро, что нашему мозгу трудно за ними поспеть. Скорость этого развития настолько стремительна, что нам нужен такой инструмент, как Truepic», – добавил вице-президент по стратегическим инициативам.

Источник: ijnet.org