Центр поддержки СМИ стал лауреатом премии в области медийной и информационной грамотности 2017 года

Центр медиаинициатив (Армения), профессор Университета Веракрузана Хесус Лау (Мексика), Проект МИГ (Франция) и Центр поддержки СМИ (Кыргызстан) удостоены премии в области медийной и информационной грамотности 2017 года.

Эта награда учреждена Глобальным альянсом в поддержку партнерства по медийной и информационной грамотности (ГАППМИГ).

ГАППМИГ способствует международному сотрудничеству в целях обеспечения доступа всех граждан к медийным и информационным навыкам. На сегодня в альянс входит свыше 500 организаций-участников из более 110 стран мира.

Комитет по присуждению наград, возглавляемый ГАППМИГ, в результате продолжительного и трудного обсуждения выбрал победителей из 170 представленных кандидатур.

Церемония награждения лауреатов состоялась в рамках Глобальной недели 2017 года по медийной и информационной грамотности в Кингстоне (Ямайка).

Высшую награду получил Центр медиаинициатив (Армения). Его веб-сайт mediainitiatives.am является основной платформой для критического анализа работы СМИ в Армении.

Профессор Хесус Лау получил второе место. Он является главным поборником продвижения и популяризации МИГ в вопросах образования в Мексике, Латинской Америке и на международном уровне.

Третье место разделили Проект МИГ (Франция) и Центр поддержки СМИ (Кыргызстан).

Центр поддержки СМИ в Кыргызстане считается пионером в области развития медийной и информационной грамотности в Центральной Азии. Он создал механизм интеграции МИГ в систему образования. Этот центр играет ведущую роль в разработке учебных планов и справочной литературы для учителей. Также он создает и апробирует программы для старшеклассников.

Самая новаторская часть проекта – это онлайн-платформа для студентов и преподавателей «Медиа Сабак: развитие критического мышления молодежи через обучение медиаинформационной грамотности». Данная платформа предоставляет возможности для изучения и тестирования МИГ онлайн. Посредством этой платформы участники могут делиться результатами обучения и получить сертификаты об окончании курса.

Цель предстоящего проекта – создание региональных центров медийной грамотности для оказания наставнической поддержки.

Подробную информацию можно получить по ссылке на сайте UNESCO.

Источник фото: pixabay.com