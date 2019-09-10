Центральноазиатский фестиваль MediaCAMP Fest готовится к проведению в Душанбе

Крупнейший в Центральной Азии фестиваль MediaCAMP Fest пройдет 19-21 сентября 2019 года в Душанбе для медиаспециалистов региона.

Фестиваль поможет развитию сбалансированной информационной среды в Центральной Азии. Одна из главных целей форума – повысить уровень открытости молодежи и взрослого населения к обмену идеями, разным мнениям и точкам зрения.

Центральноазиатской программой MediaCAMP при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках фестиваля организован конкурс журналистских работ, прием на который завершен 10 августа этого года.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь:

Отборочный комитет определил лучшие работы в каждой из стран-участниц, и авторы этих работ приглашены к участию в фестивале MediaCAMP Fest.

Специальное международное жюри определит финалистов, и в рамках медиафестиваля 21 сентября состоится церемония награждения победителей конкурса.

В настоящее время открыто голосование в номинации «Объектив». В конкурсе участвуют 23 фотоработы. Для их просмотра откройте любое фото и листайте на сайте mediafest.asia

Подробнее об условиях конкурса можно посмотреть ниже:

На фестиваль приглашены финалисты журналистского конкурса CAMP Media Award и участники проектов Интерньюс по медиаобразованию с оплатой расходов на проезд и проживание во время мероприятия.

Вместе с тем организаторы фестиваля приглашают журналистов из всех государств Центральной Азии, которые готовы САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАТИТЬ свой проезд и проживание в Душанбе с 19 по 21 сентября.

Участие по регистрации бесплатное. Пожалуйста, заполните анкету.