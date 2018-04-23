Церемония вручения национальной премии «Стремление — 2018»
Церемония награждения победителей национальной премией «Стремление» в сфере профессиональной журналистики состоялась вчера, 22 апреля, в рамках прошедшего двухдневного Индустриального форума #Mediatoptoo.
Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова, открывая церемонию, отметила, что конкурс проводится пятый раз с перерывом почти в 10 лет.
«Для нас это очень знаковое событие, поскольку мы хотим возобновить премию на ежегодной основе, хотим сделать ее значимой для отечественной журналистики», — заявила Элина Каракулова.
В 2018 году конкурс проводился по заявочному принципу. Поступило много работ в семи номинациях. Конкурс призван способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний страны.
В состав профессионального жюри конкурса были приглашены ведущие журналисты, медиаэксперты, аккредитованные корреспонденты международных информационных компаний и представители медиаорганизаций. Они оценивали работы по следующим критериям:
- социальная значимость избранной темы;
- соблюдение точности, сбалансированности и беспристрастности;
- качество и глубина исследования;
- оригинальность подачи;
- инновационный подход в визуальном оформлении.
В итоге жюри объявило следующих победителей:
Новостной репортаж на ТВ
— Элизат Садыралиева (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);
— Элиза Акжолтоева (диплом).
Новостной репортаж онлайн не присужден в связи с отсутствием работ.
Специальная номинация жюри «За инновации в подаче»
— Адилет Бектурсунов (диплом).
Специальная номинация жюри «За актуальность темы»
— Асель Минбаева (диплом).
Специальный репортаж онлайн
— Бейшеналы уулу Тилек, Александра Титова (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);
— Таалайгул Усенбаева (диплом);
— Мадина Шералиева (диплом).
Специальный репортаж на ТВ
— Салабат Эркитай кызы (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);
— Ныяз Ташматов (диплом);
— Гульжан Алтымышбаева (диплом).
Журналистское расследование онлайн
— Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (диплом, телефон);
— Александра Ли (диплом, телефон);
— Дилбар Алимова (диплом, телефон).
Журналистское расследование на ТВ
— Владислав Ушаков, Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);
— Элизат Садыралиева (диплом);
— Уланбек Эгизбаев (диплом).
Специальная премия «Измени одну жизнь»
Председатель жюри Манана Асламазян отметила, что из работ, поданных на конкурс в рамках этой номинации, трудно было сделать выбор. Поэтому жюри обратилось за помощью к медийному сообществу, проведен опрос в сети Facebook. В результате голосования названо более 20 журналистов, чья профессиональная деятельность позитивно отразилась на судьбах героев публикаций.
В шорт-лист попали:
— Сабыр Абдумомунов;
— Ассоль Молдокматова;
— Марина Мирошник;
— Гульжан Алтымышбаева.
Лидером опроса стала Надежда Хохлова (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз).