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Церемония вручения национальной премии «Стремление — 2018»

23 апреля 18
Теги: премия СТРЕМЛЕНИЕСТРЕМЛЕНИЕ

Церемония награждения победителей  национальной премией  «Стремление» в сфере профессиональной журналистики состоялась вчера, 22 апреля, в рамках прошедшего двухдневного Индустриального форума #Mediatoptoo.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова, открывая церемонию, отметила, что конкурс проводится пятый раз с перерывом почти в 10 лет.

 

«Для нас это очень знаковое событие, поскольку мы хотим возобновить премию на ежегодной основе, хотим сделать ее значимой для отечественной журналистики», — заявила Элина Каракулова.

 

В 2018 году конкурс проводился по заявочному принципу. Поступило много работ в семи номинациях. Конкурс призван способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний страны.

В состав профессионального жюри  конкурса  были приглашены ведущие журналисты, медиаэксперты, аккредитованные корреспонденты международных информационных компаний и представители медиаорганизаций. Они оценивали работы по следующим  критериям:

  • социальная значимость избранной темы;
  • соблюдение точности, сбалансированности и беспристрастности;
  • качество и глубина исследования;
  • оригинальность подачи;
  • инновационный подход в визуальном оформлении.

В итоге жюри объявило следующих победителей:

Новостной репортаж на ТВ

— Элизат Садыралиева (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Элиза Акжолтоева (диплом).

Новостной репортаж онлайн не присужден в связи с отсутствием работ.

Специальная номинация жюри «За инновации в подаче»

— Адилет Бектурсунов  (диплом).

Специальная номинация жюри «За актуальность темы»

— Асель Минбаева (диплом). 

Специальный репортаж онлайн

— Бейшеналы уулу Тилек, Александра Титова  (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Таалайгул Усенбаева (диплом);

— Мадина Шералиева (диплом).

Специальный репортаж на ТВ

— Салабат Эркитай кызы  (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Ныяз Ташматов (диплом);

— Гульжан Алтымышбаева (диплом).

Журналистское расследование онлайн

— Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (диплом, телефон);

— Александра Ли (диплом, телефон);

— Дилбар Алимова (диплом, телефон).

Журналистское расследование на ТВ

— Владислав Ушаков, Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Элизат Садыралиева (диплом);

— Уланбек Эгизбаев (диплом).

Специальная премия «Измени одну жизнь» 

Председатель жюри Манана Асламазян отметила, что из работ, поданных на конкурс в рамках этой номинации, трудно было сделать выбор. Поэтому жюри обратилось за помощью к медийному сообществу, проведен опрос в сети Facebook. В результате голосования названо более 20 журналистов, чья профессиональная деятельность позитивно отразилась на судьбах героев публикаций.

В шорт-лист попали:  

 — Сабыр Абдумомунов;

 — Ассоль Молдокматова;

— Марина Мирошник;

— Гульжан Алтымышбаева.

Лидером опроса  стала Надежда Хохлова (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз).

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