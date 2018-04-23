Церемония вручения национальной премии «Стремление — 2018»

Церемония награждения победителей национальной премией «Стремление» в сфере профессиональной журналистики состоялась вчера, 22 апреля, в рамках прошедшего двухдневного Индустриального форума #Mediatoptoo.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова, открывая церемонию, отметила, что конкурс проводится пятый раз с перерывом почти в 10 лет.

«Для нас это очень знаковое событие, поскольку мы хотим возобновить премию на ежегодной основе, хотим сделать ее значимой для отечественной журналистики», — заявила Элина Каракулова.

В 2018 году конкурс проводился по заявочному принципу. Поступило много работ в семи номинациях. Конкурс призван способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний страны.

В состав профессионального жюри конкурса были приглашены ведущие журналисты, медиаэксперты, аккредитованные корреспонденты международных информационных компаний и представители медиаорганизаций. Они оценивали работы по следующим критериям:

социальная значимость избранной темы;

соблюдение точности, сбалансированности и беспристрастности;

качество и глубина исследования;

оригинальность подачи;

инновационный подход в визуальном оформлении.

В итоге жюри объявило следующих победителей:

Новостной репортаж на ТВ

— Элизат Садыралиева (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Элиза Акжолтоева (диплом).

Новостной репортаж онлайн не присужден в связи с отсутствием работ.

Специальная номинация жюри «За инновации в подаче»

— Адилет Бектурсунов (диплом).

Специальная номинация жюри «За актуальность темы»

— Асель Минбаева (диплом).

Специальный репортаж онлайн

— Бейшеналы уулу Тилек, Александра Титова (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Таалайгул Усенбаева (диплом);

— Мадина Шералиева (диплом).

Специальный репортаж на ТВ

— Салабат Эркитай кызы (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Ныяз Ташматов (диплом);

— Гульжан Алтымышбаева (диплом).

Журналистское расследование онлайн

— Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (диплом, телефон);

— Александра Ли (диплом, телефон);

— Дилбар Алимова (диплом, телефон).

Журналистское расследование на ТВ

— Владислав Ушаков, Болот Сатаркулов, Александр Тропейко (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз);

— Элизат Садыралиева (диплом);

— Уланбек Эгизбаев (диплом).

Специальная премия «Измени одну жизнь»

Председатель жюри Манана Асламазян отметила, что из работ, поданных на конкурс в рамках этой номинации, трудно было сделать выбор. Поэтому жюри обратилось за помощью к медийному сообществу, проведен опрос в сети Facebook. В результате голосования названо более 20 журналистов, чья профессиональная деятельность позитивно отразилась на судьбах героев публикаций.

В шорт-лист попали:

— Сабыр Абдумомунов;

— Ассоль Молдокматова;

— Марина Мирошник;

— Гульжан Алтымышбаева.

Лидером опроса стала Надежда Хохлова (статуэтка, диплом, телефон, денежный приз).