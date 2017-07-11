Цифровое вещание достигло мест, где никогда не было ТВ

Жители отдаленного села Теплоключенка Аксуйского района Иссык-Кульской области на днях получили возможность смотреть более 20 телеканалов.

Этот район страны входит в список тех 5% населенных пунктов, находящихся в труднодоступных из-за горного рельефа местах.

До сих пор из-за сложного географического расположения сигналы аналогового и цифрового вещания не доходили в эти места, и жители пользовались DVD-оборудованием для просмотра видеоматериалов, фильмов и мультфильмов.

На днях для обеспечения доступа местного населения к ЦТВ РПО РМТР установило в этом районе спутниковую антенну и автоматический телеретранслятор – АТР. Это стало возможным благодаря финансированию проекта со стороны КТРК, НТС и ЭлТР.

Теперь и дети с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательной системы из Аксуйского реабилитационного детского центра могут смотреть 12 телеканалов в качественном цифровом формате. По этому случаю в центре села прошли праздничное мероприятие и концерт.

Центр получил подарки для детей от трех крупнейших телеканалов республики. Также аким Аксуйского района подарил санаторию современный жидкокристаллический телевизор от имени постоянного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) привезли детям диски с познавательными и развлекательными фильмами, а глава общественной организации ГИИП подарила центру более 40 книжек из личной библиотеки.

Усилиями Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана организован концерт из числа артистов местной самодеятельности.

Организатором этого мероприятия выступила заместитель главы ведомства Айнура Темирбекова, которая курирует программу по переходу на ЦТВ и много лет помогает этому санаторию.

Интерньюс в КР в течение последних трех лет оказывал всяческое содействие по реализации программы перехода республики на ЦТВ.

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