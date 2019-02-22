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Творческая группа Walkerstory представит в Бишкеке выставку одного дня «Казарман не отпускает»

22 февраля 19
Теги: WalkerstoryвыставкаЖизнь регионов в лицах»Казарман не отпускаетфотовыставка

 

Pop-up-выставка проводится как презентация проекта «Жизнь регионов в лицах», который реализован группой Walkerstory совместно с художественной организацией «Лаборатория СИ» за счет грантовой поддержки Представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Авторы представят экспозицию, которая стала результатом рефлексии и глубокого осмысления участниками проекта их поездок в регионы республики, встреч с местными жителями – героями публикаций. Созданы 11 лонгридов и подкастов о жизни людей в регионах, все они представлены на сайте walkerstory.com.

Разработка выставки – «Лаборатория СИ»: Диана Ухина, Джошик Мурзахметов и Алмаз Исаков (ci.kg).

Выставка «Казарман не отпускает» пройдет 28 февраля по адресу:

г. Бишкек, ул. Боконбаева, 191 (пер. Турусбекова).

Начало в 18.00.

Вход свободный.

Контактные данные: 0 (779) 62-38-27 (Диана), 0 (555) 21-49-49 (Майя).

Фото: walkerstory.com 

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