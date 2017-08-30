Участники II Форума свободы призвали президента отозвать иски к журналистам

Комитет защиты свободы слова провел сегодня, 30 августа, в Бишкеке II Форум свободы, в котором приняли участие известные общественные, политические деятели, гражданские активисты и представители независимых СМИ.

По словам организаторов, этот форум проводится накануне празднования Дня независимости КР, чтобы напомнить общественности и властям о ценности свободы слова и убеждений.

Экс-спикер парламента Медеткан Шеримкулов заявил, что совершенно неправильно закрывать ТРК «Сентябрь» только потому, что в прямом эфире более года назад высказал свое мнение человек, который не имеет отношения к этому телеканалу. Для страны в целом это не имело каких-либо отрицательных последствий. Он считает недопустимым оказывать давление на СМИ через суды, поскольку это рано или поздно будет иметь негативные последствия.

«Мы должны гордиться тем, что за годы независимости в сфере свободы слова и СМИ достигли успехов. Наши соседи и другие с завистью на нас смотрели. Это хорошее завоевание мы не должны терять», — отметил Шеримкулов.

Лидер партии «Ар-Намыс», экс-депутат ЖК Феликс Кулов напомнил об ответственности судей за те решения, которые они принимают в отношении оппонентов власти, политиков и независимых СМИ. Он предложил публиковать списки судей, принимающих неправосудные решения.

Касаясь закрытия вещания телеканала «Сентябрь», Кулов также напомнил, что по действующему закону суд вправе лишь ограничить доступ к информационным материалам, которые несут экстремистскую или террористическую направленность. Он подчеркнул, что по закону судебные решения должны предваряться предостережениями, но ни в коем случае канал не могли закрыть.

Экс-депутат согласился с призывом Шеримкулова к президенту о помиловании осужденных оппозиционеров перед уходом с поста. По его мнению, президент Алмазбек Атамбаев должен отозвать иски, в гражданском порядке предъявленные журналистам за нанесенные ему оскорбления.

Депутат ЖК Жанар Акаев высказал большое сожаление, что в настоящее время республика теряет единственное завоевание – свободу слова. Он заявил, что власти запугивают не только парламентариев, но и журналистов. Представители СМИ используют самоцензуру и самоограничения в свободе слова, избегают публикации острых критических материалов, опасаясь давления со стороны властей и многомиллионных исков.

Акаев напомнил, что в рейтинге свободы прессы Кыргызстан за последний год опустился с 85-й позиции на 89-ю.

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Источник фото на превью