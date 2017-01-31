Участников Летней школы АУЦА – 2019 ознакомили с медиаситуацией в Кыргызстане

Студенты из пяти стран Центральной Азии и Афганистана посетили офис Интерньюс в Кыргызстане, где директор представительства Элина Каракулова рассказала им о ситуации в отечественных СМИ, сегодняшних вызовах и трендах на медиарынке, проблемах во взаимоотношениях госчиновников и журналистов независимых изданий.

Участники Летней школы АУЦА также узнали, какие новые медиа появились в республике за последний год.

Им представили лучшие мультимедийные проекты и публикации на основе данных, которые подготовлены при поддержке проекта «Медиа-К», имели широкий общественный резонанс и отмечены международным медийным сообществом как наиболее влиятельные журналистские материалы из Центральноазиатского региона.

Элина Каракулова отметила лидирующие позиции КР в рейтингах свободы слова и свободы интернета по сравнению с соседними странами региона. Она также рассказала о проекте «Медиа-К» по поддержке независимости и финансовой устойчивости отечественных медиа.