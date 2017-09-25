Учебный курс от Школы инновационных технологий

ОФ «Открытая линия» при поддержке Prague Civil Society Centre объявляет набор на учебный курс в Школу инновационных технологий по темам: «Сторителлинг», «Тренды в видеомаркетинге», «Эмоциональный маркетинг», «Как создавать видео и какие инструменты помогут продвигать ваши материалы в социальных сетях и на канале YouTube».

К участию в курсе приглашаются активисты, сотрудники НПО, дизайнеры, аниматоры, художники, сценаристы, разработчики социальных роликов, журналисты, пиар-кампании, IT-специалисты, дизайнеры, которые уже активно используют Интернет и социальные сети в своей работе и хотят научиться делать это эффективнее.

Курс поможет освоить полный комплект знаний и навыков, необходимых для успешной работы по популяризации проектов в Интернете – от стратегического планирования коммуникаций до создания качественного social, видеоконтента, где потребитель рассказывает о себе, транслирует свои ценности, мировоззрение. Курс научит размещать контент на канале YouTube и его продвижению.

За время курса участники научатся создавать и реализовывать эффективные стратегии продвижения своих проектов, самостоятельно создавать качественный контент для социальных сетей и разрабатывать эффективные рекламные кампании, а также овладеют многими техническими навыками, необходимыми для работы с новыми медиа.

Школа инновационных технологий – это:

• трехдневный тренинг (17-18 октября и 23-24 октября по полтора дня) — познавательные лекции, практические задания;

• возможность разработать собственный проект/общественную акцию при поддержке опытных экспертов;

• планирование и дальнейшая реализация совместных акций;

• экспертные консультации во время реализации проектов/акций. По итогам каждый из участников представит и защитит свой проект/акцию — коммуникационную стратегию, которая поможет его/ее организации или активистской инициативе/учебной активистской инициативе добиться лучших результатов в области сторителлинга и использования и продвижения визуального контента. Тренеры:

Алексей Сидоренко – руководитель Теплицы социальных технологий; Глеб Суворов – технический директор Теплицы социальных технологий (Санкт-Петербург); Оксана Силантьева – мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации, маркетинга и менеджмента мультимедийных проектов; эксперт в области интерактивного обучения; магистр мультимедиажурналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания).

Проекты участников могут касаться профильных тем.

Заполните заявку на участие в программе «Школа инновационных технологий»

до 10 октября 2017 года

или пришлите на электронный адрес kgopenline@gmail.com.

Подробности смотрите здесь.

источник: www.openline.kg