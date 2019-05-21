Ушел из жизни известный телеведущий Евгений Гуськов

Коллектив Интерньюс в КР скорбит в связи со скоропостижной кончиной известного телеведущего, 50-летнего диктора Евгения Гуськова. Его голос, который считают «золотым», знаком многим в республике.

Ученик легендарного диктора отечественного радио Валерия Равинского Евгений Гуськов начинал работать на Гостелерадио, затем долгие годы работал в ТРК «Пирамида», после на НТС. Его голос звучал во многих телепроектах, рекламных и социальных роликах на местных телеканалах.

Евгений был профессиональным диктором, одним из основоположников дикторского искусства в независимом Кыргызстане. Он с удовольствием делился своим опытом с молодым поколением, устраивая мастер-классы по технике речи.

Известно, что последние годы диктор болел туберкулезом. Он не скрывал этого, участвовал в проектах по лечению и профилактике данного заболевания. По словам коллег, Евгений Гуськов практически полностью справился с этим недугом. Что именно стало причиной его раннего ухода из жизни, пока неизвестно.

Мы искренне соболезнуем всем родным и близким Евгения. Он останется в нашей памяти как добрый и светлый человек с сильным выразительным голосом.