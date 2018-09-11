УВКПЧ ООН проводит семинар по правам человека для представителей СМИ
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объявляет прием заявок на семинар по правам человека для представителей средств массовой информации и журналистов.
Цель семинара – повысить потенциал начинающих и практикующих журналистов в области прав человека и ознакомить с международными стандартами в области прав человека.
Дата проведения: 9-10 октября 2018 года.
Место проведения: г. Бишкек.
Срок подачи заявок на участие – до 23 сентября 2018 года.
Специалисты-эксперты в области права проведут лекции об основных видах прав человека, ознакомят с главными международными документами в сфере прав человека, в первую очередь с Всеобщей декларацией прав человека (ВДПЧ), принятой ООН в 1948 году, о роли ВДПЧ в жизни современного общества, применении на практике и о существующих проблемах в данной сфере.
Опытные медиаспециалисты проведут мастер-классы по отбору тем для различных журналистских стилей (новость/сообщение, корреспонденция, журналистское расследование, репортаж, интервью, пресс-фото, документальный фильм и др.), дадут рекомендации по подготовке правозащитной статьи, подходам и методам освещения вопросов права.
К участию в семинаре приглашаются журналисты из всех регионов Кыргызстана, интересующиеся проблемами сохранения права в стране и регионе, работающие в печатных изданиях, на радио или телевидении, в электронных СМИ.
Язык семинара – русский.
ФОРМА ЗАЯВКИ (скачать здесь)
Расходы по участию, проезду и проживанию во время мероприятия покрываются организаторами.
Заполненные заявки на участие принимаются по адресу: n.tursunbekova@gmail.com.
Тел. 0 (701) 770-660 – Нуркамал Турсунбекова.