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УВКПЧ ООН проводит семинар по правам человека для представителей СМИ

11 сентября 18
Теги: права человекасеминар для СМИУВКПЧ ООН

 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объявляет прием заявок  на семинар по правам человека для представителей средств массовой информации и журналистов.

Цель семинара – повысить потенциал начинающих и практикующих журналистов в области прав человека и ознакомить с международными стандартами в области прав человека.

Дата проведения: 9-10 октября 2018 года.

Место проведения: г. Бишкек.

Срок подачи заявок на участиедо 23 сентября 2018 года.

Специалисты-эксперты в области права проведут лекции об основных видах прав человека, ознакомят с главными международными документами в сфере прав человека, в первую очередь с Всеобщей декларацией прав человека (ВДПЧ), принятой ООН в 1948 году, о роли ВДПЧ в жизни современного общества, применении на практике и о существующих проблемах в данной сфере.

Опытные медиаспециалисты проведут мастер-классы по отбору тем для различных журналистских стилей (новость/сообщение, корреспонденция, журналистское расследование, репортаж, интервью, пресс-фото, документальный фильм и др.), дадут рекомендации по подготовке правозащитной статьи, подходам и методам освещения вопросов права.

 

К участию в семинаре приглашаются журналисты из всех регионов Кыргызстана, интересующиеся проблемами сохранения права в стране и регионе, работающие в печатных изданиях, на радио или телевидении, в электронных СМИ.

 

Язык семинара – русский.

 ФОРМА ЗАЯВКИ (скачать здесь)

Расходы по участию, проезду и проживанию во время мероприятия покрываются организаторами.

 

Заполненные заявки на участие принимаются по адресу: n.tursunbekova@gmail.com.
Тел. 0 (701) 770-660 – Нуркамал Турсунбекова.

 

 

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