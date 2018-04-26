В Алматы пройдет тренинг для журналистов ЦА по изменению климата
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Журналистов и сотрудников СМИ из пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – приглашают принять участие в тренинге «Изменение климата в странах ЦА – актуальная тема для СМИ», который пройдет с 28 по 30 мая 2018 года в Алматы (Казахстан).
Заявки принимаются от индивидуальных участников: репортеров, журналистов, редакторов, блогеров. Преимуществом при отборе будут пользоваться заявители, имеющие опыт подготовки материалов на экологические темы, в частности, по проблемам изменения климата.
Всего отберут 25 участников (по пять из каждой страны ЦА).
Проезд, питание и проживание участников оплачиваются организаторами.
Тренинг организован в рамках Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в регионе Аральского моря (CAMP4ASB).
Цели – содействие профессиональному росту сотрудников СМИ государств Центральной Азии для подготовки качественных и интересных для широкой аудитории материалов на тему изменения климата и обеспечение полноценного освещения данной тематики в регионе и за его пределами.
Основные темы тренинга:
— Учебно-игровой модуль «Мультимедийный бариста»;
— Медиатур.