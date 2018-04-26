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В Алматы пройдет тренинг для журналистов ЦА по изменению климата

26 апреля 18

Журналистов и сотрудников СМИ из пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – приглашают принять участие в тренинге «Изменение климата в странах ЦА – актуальная тема для СМИ», который пройдет с 28 по 30 мая 2018 года в Алматы (Казахстан).

Заявки принимаются от индивидуальных участников: репортеров, журналистов, редакторов, блогеров. Преимуществом при отборе будут пользоваться заявители, имеющие опыт подготовки материалов на экологические темы, в частности, по проблемам изменения климата.

Всего отберут 25 участников (по пять из каждой страны ЦА).

Проезд, питание и проживание участников оплачиваются организаторами.

Тренинг организован в рамках Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в регионе Аральского моря (CAMP4ASB).

Цели – содействие профессиональному росту сотрудников СМИ государств Центральной Азии для подготовки качественных и интересных для широкой аудитории материалов на тему изменения климата и обеспечение полноценного освещения данной тематики в регионе и за его пределами.

Основные темы тренинга:

  • Актуальность и особенность влияния проблемы изменения климата для стран ЦА и региона в целом;
  • Интересы аудитории издания и проблемы изменения климата: экономический, социальный, образовательный аспекты темы;
  • Язык новых медиа при освещении проблем изменения климата в СМИ: как повысить читабельность материалов;
  • Обмен опытом подготовки материалов по проблемам изменения климата: лучшие публикации в ЦА и других государствах – в чем сила успеха;
  • Критерии качества при подготовке материалов по проблемам изменения климата;
  • Практический блок:

—   Учебно-игровой модуль «Мультимедийный бариста»;

—   Медиатур.

Форма для участия.
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