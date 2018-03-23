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В Баткене успешно прошла «посевная» кампания по дата-журналистике

23 марта 18
Теги: Баткендата журналистикажурналистика данныхтренинг для журналистов

С 16 по 19 марта в Баткене состоялся второй и завершающий этап практического тренинга для региональных журналистов «Дата-журналистика в Кыргызстане: внедрение новых методов и жанров в СМИ», организованный Институтом демократии, СМИ и культурного обмена (IDEM, Германия).

Участники тренинга по дата-журналистике в Баткене 16-19 марта 2018 года.

 

Прошел месяц, и группа журналистов и тренеров со всей республики снова собралась в Баткене на трехдневный тренинг по дата-журналистике. Это было продолжение февральского тренинга. В течение месяца между занятиями участники должны были искать и анализировать открытые данные для своих материалов.

В баткенском воздухе уже чувствовалась весна, приближались Нооруз и горячая пора работ на полях. Хорошо, что наш тренинг прошел до их начала, иначе мы могли бы не досчитаться участников! У нас была своя «посевная» кампания – «сеять семена» дата-журналистики в региональных СМИ.

Тренеры Анастасия Валеева (в центре) и Алтынай Мамбетова (справа).

 

К тренерам Анастасии Валеевой и Алтынай Мамбетовой на этот раз присоединились дебютанты – стипендиаты программы Интерньюс по дата- журналистике Мырзайым Жаныбек кызы и Азизбек Джаналиев. Тренерский состав усилил Олег Хоменок, старший советник по вопросам медиа Internews Network, специально прилетевший для этого из Киева.

На вторую часть программы мы оставили самое «вкусное» – визуализацию данных и сторителлинг. О том, как писать интересные истории на основе данных, участникам рассказала редактор телерадиокомпании «Ынтымак» Мырзайым Жаныбек кызы. Для практического занятия она выбрала историю, которую сама готовит к публикации в рамках проекта Интерньюс вместе с другим стипендиатом Ныязом Ташматовым.

Рассказав обо всех найденных фактах, редактор ТРК предложила участникам выстроить их в логическом порядке, а потом показала, какую структуру выбрала сама.

Мырзайым Жаныбек кызы — стипендиат Интерньюс по дата-журналистике.

 

«Это был мой первый опыт в качестве тренера. Очень волновалась, так как сама только недавно открыла для себя дата-журналистику. Но опыт подготовки первого нашего материала и поддержка наставников помогли рассказать участникам о сторителлинге на основе данных», – делится впечатлениями Мырзайым Жаныбек кызы.

Бишкекский журналист, опытный тренер по расследованиям Азизбек Джаналиев на этот раз попробовал себя в качестве тренера по дата-журналистике. Он написал учебный модуль об основных правилах визуализации, а для упражнений подобрал публикации из кыргызских СМИ. Участники, пользуясь только что полученными знаниями, смело исправляли инфографику. Правильно, будем учиться на чужих ошибках!

Азизбек Джаналиев — опытный расследователь, теперь пробует себя как тренер по дата-журналистике.

 

Вооруженные теоретическими знаниями наши участники упорно пытались довести свои собственные истории до конца. Еще бы, ведь им надо было успеть до презентации в воскресенье. Так наш отель стал напоминать хакатон по дата-журналистике, где в каждой комнате корпела над работой команда, а тренеры перемещались между ними с консультациями. И так до поздней ночи!

В воскресенье пять команд презентовали свои проекты:

— о пути урюка из Баткена до Европы;

— о трате средств на доступ к чистой питьевой воде;

— о нехватке донорской крови;

— о домашнем насилии;

— о стоимости сборной Кыргызстана по футболу.

Пока это только черновики, командам надо совершить последний рывок, чтобы сделать свои первые публикации по дата-журналистике. Недаром говорят, что самый сложный проект по дата-журналистике – это первый проект. Главное, чтобы публикации увидели свет!

Известный медиатренер Олег Хоменок приехал из Киева.

 

«Открытые данные становятся частью жизни всего человечества, включая КР, и новые знания и навыки важны для журналистов вне зависимости от того, где и в каком медиа они работают», — говорит Олег Хоменок.

По его словам, у региональных журналистов есть огромные возможности и потребности в развитии навыков журналистики данных, и прошедший тренинг им эти возможности показал. Хоменок убежден, что нужно продолжать заниматься этим самостоятельно, и тут все зависит от внутренней мотивации репортера и внешней мотивации, которую он получает от редактора.

Мы со своей стороны надеемся, что нам удалось «посеять» немного разумного, доброго и вечного – в нашем случае дата-журналистику – в сердца кыргызских журналистов и эти «семена» дадут всходы.

Рабочий момент с тренинга в Баткене.

 

Дорогие участники, мы ждем ваших публикаций!

Публикацию подготовила преподаватель журналистики данных в АУЦА, консультант Интерньюс Анастасия Валеева.

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