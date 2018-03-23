В Баткене успешно прошла «посевная» кампания по дата-журналистике

С 16 по 19 марта в Баткене состоялся второй и завершающий этап практического тренинга для региональных журналистов «Дата-журналистика в Кыргызстане: внедрение новых методов и жанров в СМИ», организованный Институтом демократии, СМИ и культурного обмена (IDEM, Германия).

Прошел месяц, и группа журналистов и тренеров со всей республики снова собралась в Баткене на трехдневный тренинг по дата-журналистике. Это было продолжение февральского тренинга. В течение месяца между занятиями участники должны были искать и анализировать открытые данные для своих материалов.

В баткенском воздухе уже чувствовалась весна, приближались Нооруз и горячая пора работ на полях. Хорошо, что наш тренинг прошел до их начала, иначе мы могли бы не досчитаться участников! У нас была своя «посевная» кампания – «сеять семена» дата-журналистики в региональных СМИ.

К тренерам Анастасии Валеевой и Алтынай Мамбетовой на этот раз присоединились дебютанты – стипендиаты программы Интерньюс по дата- журналистике Мырзайым Жаныбек кызы и Азизбек Джаналиев. Тренерский состав усилил Олег Хоменок, старший советник по вопросам медиа Internews Network, специально прилетевший для этого из Киева.

На вторую часть программы мы оставили самое «вкусное» – визуализацию данных и сторителлинг. О том, как писать интересные истории на основе данных, участникам рассказала редактор телерадиокомпании «Ынтымак» Мырзайым Жаныбек кызы. Для практического занятия она выбрала историю, которую сама готовит к публикации в рамках проекта Интерньюс вместе с другим стипендиатом Ныязом Ташматовым.

Рассказав обо всех найденных фактах, редактор ТРК предложила участникам выстроить их в логическом порядке, а потом показала, какую структуру выбрала сама.

«Это был мой первый опыт в качестве тренера. Очень волновалась, так как сама только недавно открыла для себя дата-журналистику. Но опыт подготовки первого нашего материала и поддержка наставников помогли рассказать участникам о сторителлинге на основе данных», – делится впечатлениями Мырзайым Жаныбек кызы.

Бишкекский журналист, опытный тренер по расследованиям Азизбек Джаналиев на этот раз попробовал себя в качестве тренера по дата-журналистике. Он написал учебный модуль об основных правилах визуализации, а для упражнений подобрал публикации из кыргызских СМИ. Участники, пользуясь только что полученными знаниями, смело исправляли инфографику. Правильно, будем учиться на чужих ошибках!

Вооруженные теоретическими знаниями наши участники упорно пытались довести свои собственные истории до конца. Еще бы, ведь им надо было успеть до презентации в воскресенье. Так наш отель стал напоминать хакатон по дата-журналистике, где в каждой комнате корпела над работой команда, а тренеры перемещались между ними с консультациями. И так до поздней ночи!

В воскресенье пять команд презентовали свои проекты:

— о пути урюка из Баткена до Европы;

— о трате средств на доступ к чистой питьевой воде;

— о нехватке донорской крови;

— о домашнем насилии;

— о стоимости сборной Кыргызстана по футболу.

Пока это только черновики, командам надо совершить последний рывок, чтобы сделать свои первые публикации по дата-журналистике. Недаром говорят, что самый сложный проект по дата-журналистике – это первый проект. Главное, чтобы публикации увидели свет!

«Открытые данные становятся частью жизни всего человечества, включая КР, и новые знания и навыки важны для журналистов вне зависимости от того, где и в каком медиа они работают», — говорит Олег Хоменок.

По его словам, у региональных журналистов есть огромные возможности и потребности в развитии навыков журналистики данных, и прошедший тренинг им эти возможности показал. Хоменок убежден, что нужно продолжать заниматься этим самостоятельно, и тут все зависит от внутренней мотивации репортера и внешней мотивации, которую он получает от редактора.

Мы со своей стороны надеемся, что нам удалось «посеять» немного разумного, доброго и вечного – в нашем случае дата-журналистику – в сердца кыргызских журналистов и эти «семена» дадут всходы.

Дорогие участники, мы ждем ваших публикаций!

Публикацию подготовила преподаватель журналистики данных в АУЦА, консультант Интерньюс Анастасия Валеева.