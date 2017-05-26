В Бишкеке обсудили современные тренды в медиасфере

Конференция «Мировые конфликты и бедствия. Коммуникация, культура как способы их разрешения» со 2 по 6 августа проходит в АУЦА.

Она организована Всемирной ассоциацией коммуникаций (WCA) на базе департамента журналистики и массовых коммуникаций Американского университета в Центральной Азии.

Академическое мероприятие такого масштаба, посвященное коммуникациям, журналистике и исследованиям в средствах массовой информации, впервые проводится в ЦА.

Всемирная ассоциация коммуникаций – вторая по величине в мире организация исследований в области коммуникаций, президентом которой является доктор Сон-ги Бэк (Seon-Gi Baek ), декан факультета журналистики и коммуникационных исследований Университета Сунгюнкван (старейшего и ведущего вуза Южной Кореи).

Он отметил, что подобная конференция организовывается раз в два года и проводится с целью обсуждения различных проблем, связанных с коммуникациями и журналистикой, новыми технологиями в рамках глобальных тенденций.

Мы сегодня собрались в Бишкеке, чтобы обсудить роль медиа и коммуникаций в разрешении конфликтов и мировых бедствий. В течение пяти дней мы выступали с результатами исследований и конкретными предложениями. И надеюсь, наша конференция внесет свой вклад в развитие коммуникаций и СМИ для решения глобальных проблем, — сказал Сон-ги Бэк.

В конференции участвует доктор Стивен Краучер (Stephen M. Croucher), профессор Университета Массей (Massey University) в Новой Зеландии, специалист в области теории коммуникаций.

Он рассказал о трендах в социальных сетях: