В Бишкеке обсудили современные тренды в медиасфере
Конференция «Мировые конфликты и бедствия. Коммуникация, культура как способы их разрешения» со 2 по 6 августа проходит в АУЦА.
Она организована Всемирной ассоциацией коммуникаций (WCA) на базе департамента журналистики и массовых коммуникаций Американского университета в Центральной Азии.
Академическое мероприятие такого масштаба, посвященное коммуникациям, журналистике и исследованиям в средствах массовой информации, впервые проводится в ЦА.
Всемирная ассоциация коммуникаций – вторая по величине в мире организация исследований в области коммуникаций, президентом которой является доктор Сон-ги Бэк (Seon-Gi Baek ), декан факультета журналистики и коммуникационных исследований Университета Сунгюнкван (старейшего и ведущего вуза Южной Кореи).
Он отметил, что подобная конференция организовывается раз в два года и проводится с целью обсуждения различных проблем, связанных с коммуникациями и журналистикой, новыми технологиями в рамках глобальных тенденций.
Мы сегодня собрались в Бишкеке, чтобы обсудить роль медиа и коммуникаций в разрешении конфликтов и мировых бедствий. В течение пяти дней мы выступали с результатами исследований и конкретными предложениями. И надеюсь, наша конференция внесет свой вклад в развитие коммуникаций и СМИ для решения глобальных проблем, — сказал Сон-ги Бэк.
В конференции участвует доктор Стивен Краучер (Stephen M. Croucher), профессор Университета Массей (Massey University) в Новой Зеландии, специалист в области теории коммуникаций.
Он рассказал о трендах в социальных сетях:
На сегодня в медиа происходят большие изменения. Еще несколько лет назад казалось, что социальные сети – это нечто, чем пользуется только молодежь. А в настоящее время политики вынуждены пользоваться социальными сетями, открывать страницы на Facebook и в Twitter, чтобы общаться со своими гражданами и избирателями.
В настоящий момент влияние на массы имеют не газеты, журналы и ТВ, а то, сколько друзей, подписчиков и лайков вы имеете в социальных сетях. И сегодня в медиа происходят серьезные изменения, поскольку газетным редакциям приходится «твитить» о своих статьях, публикациях и делать это как можно быстрее.