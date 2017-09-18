В Бишкеке открылся Центральноазиатский форум по экологической журналистике

Двухдневный форум

#ЛИВЕНЬLivingAzia-Экология & Медиа

собрал в Бишкеке экологов и представителей СМИ, освещающих вопросы охраны окружающей среды, из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Этот форум стал завершающим мероприятием в рамках финансируемого Европейским союзом проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии».

На открытии форума представлены основные итоги проекта в цифрах и фактах. Результаты впечатляют.

Создана сеть по сбору экологических данных, объединяющая по пять специалистов в каждой стране ЦА. Разработана и запущена платформа по экожурналистике – сайт Livingasia.online.

Проведено две региональные DataLab, где журналистов обучали использовать открытые данные и применять онлайн-инструменты для создания впечатляющих лонгридов по экологической тематике.

Собрано, проверено и опубликовано 107 тематических датасетов по пяти государствам Центральноазиатского региона, хотя планировалось создать 60.

Также вместо запланированных 80 публикаций – мультимедийных историй по вопросам окружающей среды – создано и опубликовано более 200.

На форуме состоялась презентация партнерских проектов по производству мультимедийного контента, прошли сессии по сбору и использованию экоданных, по результатам тренингов, экокемпов и лабораторий для журналистов и медиа.

Главный редактор портала «Ливень» Гулим Амирханова (Казахстан) рассказала о новом опыте и форматах для производства экологического контента.