В Бишкеке открылся Центральноазиатский форум по экологической журналистике
Двухдневный форум
#ЛИВЕНЬLivingAzia-Экология & Медиа
собрал в Бишкеке экологов и представителей СМИ, освещающих вопросы охраны окружающей среды, из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Этот форум стал завершающим мероприятием в рамках финансируемого Европейским союзом проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии».
На открытии форума представлены основные итоги проекта в цифрах и фактах. Результаты впечатляют.
Создана сеть по сбору экологических данных, объединяющая по пять специалистов в каждой стране ЦА. Разработана и запущена платформа по экожурналистике – сайт Livingasia.online.
Проведено две региональные DataLab, где журналистов обучали использовать открытые данные и применять онлайн-инструменты для создания впечатляющих лонгридов по экологической тематике.
Собрано, проверено и опубликовано 107 тематических датасетов по пяти государствам Центральноазиатского региона, хотя планировалось создать 60.
Также вместо запланированных 80 публикаций – мультимедийных историй по вопросам окружающей среды – создано и опубликовано более 200.
На форуме состоялась презентация партнерских проектов по производству мультимедийного контента, прошли сессии по сбору и использованию экоданных, по результатам тренингов, экокемпов и лабораторий для журналистов и медиа.
Главный редактор портала «Ливень» Гулим Амирханова (Казахстан) рассказала о новом опыте и форматах для производства экологического контента.