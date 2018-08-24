Интерньюс проводит конкурс для участия в медиатуре

В рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» объявляется конкурс на участие в медиатуре, который пройдет в столице Кыргызстана с 13 по 15 сентября.

Заявки принимаются от репортеров, журналистов, блогеров и гражданских активистов (из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана), которые создают и публикуют материалы на социально значимые темы.

Всего на медиатур отберут пять участников из стран Центральной Азии.

В течение трехдневного медиатура участники приобщатся к работе II Международного симпозиума экспертов по противодействию экстремизму онлайн на тему «Регулятивные и технологические решения в вопросах предотвращения экстремизма в Центральной Азии в условиях цифровой трансформации», который пройдет 13 и 14 сентября.

II Международный симпозиум экспертов по противодействию экстремизму онлайн организован под эгидой секретариата Совета безопасности КР в партнерстве с ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» и SecDev Foundation.

Его основная цель – содействие разработке стратегий, нацеленных на предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии.

В симпозиуме примут участие представители государственных органов, институтов гражданского общества, научных и экспертных кругов, медиаорганизаций, международных институтов из государств Центральной Азии и дальнего зарубежья, а также национальных и транснациональных контент-провайдеров.

В ходе обмена опытом будут выработаны новые многосторонние подходы для усиления сотрудничества на региональном уровне между государственными органами, институтами гражданского общества и бизнес-структурами по предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с насильственным экстремизмом (ПНЭ/БНЭ) в реальном и виртуальном пространствах.

15 сентября участники медиатура посетят семинар по цифровой безопасности для НПО.

Во время симпозиума предоставится отличная возможность пообщаться с экспертами и собрать экспертные мнения.

Претендентам на участие в медиатуре необходимо заранее подготовить планы/сценарии материалов по данной тематике, которые будут дополнены экспертными мнениями и доработаны при содействии сотрудников проекта.

Заявители, имеющие опыт подготовки материалов на тему предотвращения радикализма, приводящего к насилию, имеют преимущество при отборе.

Медиатур пройдет с 13 по 15 cентября 2018 года (+ день на приезд и день на выезд).

Проезд, питание и проживание участников оплачиваются организаторами.

Заявки принимаются до 30 августа 2018 года (включительно).

Ссылка на онлайн-регистрацию для участия.

Медиатур организован в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Фото internews.kg