В фокусе World Press Photo – 2018

Стали известны победители ежегодного конкурса для профессиональных фотожурналистов со всего мира World Press Photo – 2018.

Этот конкурс проводился в Амстердаме (Нидерланды), где отобрано 73 044 снимка, сделанных 4 548 фотографами из 125 государств мира.

Победители определены 13 апреля в следующих номинациях:

— Современные проблемы;

— Окружающая среда;

— Общие новости;

— Долгосрочный проект;

— Природа;

— Люди;

— Спорт;

— Новости из горячих точек.

Главную премию «Фото года» получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт (AFP) за фото, сделанное во время кризиса в стране в 2017 году.

Хосе Виктор Саласар Бальза загорелся во время ожесточенных столкновений с полицией в ходе протестов против президента Николаса Мадуро в Каракасе.

Просмотрите всю коллекцию изображений-победителей 61-го Всемирного фотоконкурса прессы на сайте www.worldpressphoto.org на английском и

www.svoboda.org на русском.

Стоит напомнить, что в 2003 году фотограф из Кыргызстана Владимир Пирогов, представлявший в то время газету «Моя столица – новости», получил вторую премию в номинации «Общие новости».

Это было фото ареста милиционерами пожилого участника протеста в 2002 году после расстрела мирных жителей в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.