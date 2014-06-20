В КР начнется реализация плана действий по открытым данным

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международным банком реконструкции и развития/Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно реализации проекта «План действий по открытым данным», грант TFSCB №0А5660, подписанного 20 октября 2017 года в Бишкеке».

Документ принят Жогорку Кенешем 7 декабря.

Цель проекта заключается в совершенствовании современного статистического потенциала возможностей управления и совместного использования данных посредством создания национальной платформы открытых данных. Эта платформа будет заполняться пилотными массивами открытых данных по ряду направлений, чтобы расширить возможности населения в получении доступа к этим данным.

В соответствии с письмом-соглашением предлагается выделить грант в размере, не превышающем 450 тысяч долларов США.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Источник: prezident.kg