В КР разработан проект концепции информационной безопасности страны на 2019-2023 годы
Этот документ разработан экспертами Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана и вынесен на общественное обсуждение.
В проекте перечислены основные проблемы информационной безопасности республики:
- распространение киберпреступности;
- незащищенность сознания граждан от опасного контента;
- возможность манипуляции мнением;
- угроза подмены государственной идеологии, вербовки;
- сложность контроля интернет-ресурсов;
- слабо развитый отечественный контент;
- нехватка высококвалифицированных кадров.
Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что вопрос кибербезопасности является актуальным не только для простого гражданина, но и для государства в целом. По его словам, большой масштаб приобрели кампании государственного и корпоративного кибершпионажа, а также тайного сбора данных.
Ниже можно скачать проект концепции:
Концепция информационной безопасности КР
Контактные данные разработчика: 960-227 (рабочий телефон); ответственное лицо — А.Камалов.
Источники: rus.azattyk.org, www.gov.kg
Фото: pixabay.com