В КР разработан проект концепции информационной безопасности страны на 2019-2023 годы

Этот документ разработан экспертами Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана и вынесен на общественное обсуждение.

В проекте перечислены основные проблемы информационной безопасности республики:

распространение киберпреступности;

незащищенность сознания граждан от опасного контента;

возможность манипуляции мнением;

угроза подмены государственной идеологии, вербовки;

сложность контроля интернет-ресурсов;

слабо развитый отечественный контент;

нехватка высококвалифицированных кадров.

Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что вопрос кибербезопасности является актуальным не только для простого гражданина, но и для государства в целом. По его словам, большой масштаб приобрели кампании государственного и корпоративного кибершпионажа, а также тайного сбора данных.

Ниже можно скачать проект концепции:

Концепция информационной безопасности КР

Контактные данные разработчика: 960-227 (рабочий телефон); ответственное лицо — А.Камалов.

Источники: rus.azattyk.org, www.gov.kg

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