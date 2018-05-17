В Кыргызстане летом откроется «Школа зеленой журналистики данных»

Программа GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в КР» и инициатива ООН «Партнерство за действия по зеленой экономике», ПРООН, ЮНЕП, ЮНИТАР, МОТ, ЮНИДО совместно со Школой данных объявляют запуск проекта «Зеленка. Школа зеленой журналистики данных».

Во время занятий в школе журналисты обучатся основам освещения тем, связанных с «зеленой» экономикой и использованием методов журналистики данных.

К участию приглашаются все практикующие журналисты республики.

При отборе участников учитываются публикации в сфере «зеленой» экономики, опыт работы в качестве журналиста и мотивация к обучению.

Школа пройдет в два этапа:

первый – 11-13 июня;

второй – 6-8 июля.

Занятия будут состоять из теории и практики, а также из работы над проектами в командах. Между первым и вторым этапами участники будут работать над материалами при онлайн-поддержке тренеров и экспертов. По окончании обучения они опубликуют свои материалы в СМИ.

Участники смогут:

— получить информацию об актуальных вопросах «зеленой» экономики;

— научиться работать с данными;

— выпустить качественные материалы по теме «зеленой» экономики.

Заявки заполняются онлайн здесь: bit.ly/GreenDataKG.

Крайний срок подачи – 3 июня включительно.

Тренеры:

— Анастасия Валеева и Алтынай Мамбетова – дата-журналисты;

— Савия Хасанова – экономист, аналитик;

— Мырзайым Жаныбек кызы – журналист, редактор.

По всем вопросам пишите на schoolofdatakg@gmail.com.