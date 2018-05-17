В Кыргызстане летом откроется «Школа зеленой журналистики данных»
Программа GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в КР» и инициатива ООН «Партнерство за действия по зеленой экономике», ПРООН, ЮНЕП, ЮНИТАР, МОТ, ЮНИДО совместно со Школой данных объявляют запуск проекта «Зеленка. Школа зеленой журналистики данных».
Во время занятий в школе журналисты обучатся основам освещения тем, связанных с «зеленой» экономикой и использованием методов журналистики данных.
К участию приглашаются все практикующие журналисты республики.
При отборе участников учитываются публикации в сфере «зеленой» экономики, опыт работы в качестве журналиста и мотивация к обучению.
Школа пройдет в два этапа:
- первый – 11-13 июня;
- второй – 6-8 июля.
Занятия будут состоять из теории и практики, а также из работы над проектами в командах. Между первым и вторым этапами участники будут работать над материалами при онлайн-поддержке тренеров и экспертов. По окончании обучения они опубликуют свои материалы в СМИ.
Участники смогут:
— получить информацию об актуальных вопросах «зеленой» экономики;
— научиться работать с данными;
— выпустить качественные материалы по теме «зеленой» экономики.
Заявки заполняются онлайн здесь: bit.ly/GreenDataKG.
Крайний срок подачи – 3 июня включительно.
Тренеры:
— Анастасия Валеева и Алтынай Мамбетова – дата-журналисты;
— Савия Хасанова – экономист, аналитик;
— Мырзайым Жаныбек кызы – журналист, редактор.
По всем вопросам пишите на schoolofdatakg@gmail.com.