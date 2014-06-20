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В Кыргызстане оценят уровень медиаграмотности населения

8 сентября 17
Теги: #Медиа ИсследованиеИнститут медиа полисиФонд «Сорос – Кыргызстан»

 

Первое страновое исследование по данной теме проведет ОФ «Институт медиа полиси» по заказу Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Исследование пройдет с сентября по декабрь 2017 года. И в опросе методом случайной выборки по всей стране примет участие не менее 1 200 человек. 

Директор программы «Развитие СМИ» Фонда «Сорос – Кыргызстан» Айнагуль Абдрахманова отмечает, что медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина на свободу выражения и информацию и способствует построению и развитию демократии.

«Для КР с относительно свободными медиаресурсами, но со слабым институциональным потенциалом рынка задача определения уровня медиаграмотности является важной, особенно на фоне общего ухудшения образования, распространения пропаганды и рисков социальной нестабильности», — считает она.

По словам руководителя проекта директора ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усеновой, аналогичные замеры проводятся на ежегодной основе в государствах Европейского союза начиная с 2009 года.

«Медиаграмотность – это способность находить, анализировать и оценивать медиа в различных форматах и компетентно передавать свои сообщения или общаться через эти форматы», – отмечает Усенова.

Как заявила Усенова, результаты этого исследования могут дать фактическую основу для разработки и реализации программ по медиаграмотности, которые помогут гражданам осознать, каким образом медиа фильтруют наши взгляды и убеждения, формируют популярную культуру и влияют на индивидуальный выбор.

Источник: soros.kg.

 

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