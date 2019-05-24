В Оше пройдет тренинг по расследовательской журналистике

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет среди журналистов конкурс на участие в трехдневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в южной столице.

Цель тренинга – ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно значимых фактов в журналистском расследовании.

Тренинг пройдет с 3 по 5 июля 2019 года в конференц-зале отеля Sunrise Osh (Ош) .

Рабочий язык тренинга: русский с последовательным переводом на кыргызский.

Участие в тренинге полностью бесплатное. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.

Участники должны иметь возможность принять участие во всех трех днях тренинга с 09.00 до 18.00.

Тренинг проводится в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР», реализуемого при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.

Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспорт).

Крайний срок подачи заявок – 15 июня 2019 года.

Число участников ограничено.

Подробнее о том, как принять участие в тренинге и заполнить заявку, смотрите по ссылке:

В программе тренинга:

Формирование гипотезы для расследования;

Правила проверки фактов (fact checking) расследования;

Идентификация источников информации;

Этические правила расследования в негативной среде;

Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников;

Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;

Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и фактчекером;

Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;

Особенности доступа к информации в Кыргызстане;

Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа;

Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;

Оценка фактологических и этических аспектов истории;

Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;

Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;

Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;

Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.

Тренер: Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Более 10 лет Владимир специализируется на расследовании различных аспектов экономических и политических преступлений в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Кроме активной практической деятельности, он делится опытом и с коллегами на различных международных площадках, активно выступает с докладами, а также проводит тренинги по важнейшим аспектам журналистских расследований.

Источник: jif.kg