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В Оше пройдет тренинг по расследовательской журналистике

24 мая 19
Теги: бесплатный тренингВладимир Тхорикжурналисткие расследованияОш

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет среди журналистов конкурс на участие в трехдневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в южной столице.

Цель тренинга – ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно значимых фактов в журналистском расследовании.

Тренинг пройдет с 3 по 5 июля 2019 года в конференц-зале отеля Sunrise Osh (Ош).

Рабочий язык тренинга: русский с последовательным переводом на кыргызский.

Участие в тренинге полностью бесплатное. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.

Участники должны иметь возможность принять участие во всех трех днях тренинга с 09.00 до 18.00.

Тренинг проводится в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР», реализуемого при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.

Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспорт).

Крайний срок подачи заявок  15 июня 2019 года.

Число участников ограничено.

Подробнее о том, как принять участие в тренинге и заполнить заявку, смотрите по ссылке:

Объявлен конкурс для участия на тренинге “Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения”

В программе тренинга:

  • Формирование гипотезы для расследования;
  • Правила проверки фактов (fact checking) расследования;
  • Идентификация источников информации;
  • Этические правила расследования в негативной среде;
  • Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников;
  • Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;
  • Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и фактчекером;
  • Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;
  • Особенности доступа к информации в Кыргызстане;
  • Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа;
  • Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;
  • Оценка фактологических и этических аспектов истории;
  • Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;
  • Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;
  • Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;
  • Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.

Тренер: Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). 

Более 10 лет Владимир специализируется на расследовании различных аспектов экономических и политических преступлений в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Кроме активной практической деятельности, он делится опытом и с коллегами на различных международных площадках, активно выступает с докладами, а также проводит тренинги по важнейшим аспектам журналистских расследований.

 

 

Источник: jif.kg

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