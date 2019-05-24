В Оше пройдет тренинг по расследовательской журналистике
ОФ «Фонд расследовательской журналистики» объявляет среди журналистов конкурс на участие в трехдневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в южной столице.
Цель тренинга – ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно значимых фактов в журналистском расследовании.
Тренинг пройдет с 3 по 5 июля 2019 года в конференц-зале отеля Sunrise Osh (Ош).
Рабочий язык тренинга: русский с последовательным переводом на кыргызский.
Участие в тренинге полностью бесплатное. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.
Участники должны иметь возможность принять участие во всех трех днях тренинга с 09.00 до 18.00.
Тренинг проводится в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР», реализуемого при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».
Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.
Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспорт).
Крайний срок подачи заявок – 15 июня 2019 года.
Число участников ограничено.
Подробнее о том, как принять участие в тренинге и заполнить заявку, смотрите по ссылке:
Объявлен конкурс для участия на тренинге “Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения”
В программе тренинга:
- Формирование гипотезы для расследования;
- Правила проверки фактов (fact checking) расследования;
- Идентификация источников информации;
- Этические правила расследования в негативной среде;
- Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников;
- Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;
- Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и фактчекером;
- Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;
- Особенности доступа к информации в Кыргызстане;
- Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа;
- Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;
- Оценка фактологических и этических аспектов истории;
- Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;
- Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;
- Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;
- Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.
Тренер: Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Более 10 лет Владимир специализируется на расследовании различных аспектов экономических и политических преступлений в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Кроме активной практической деятельности, он делится опытом и с коллегами на различных международных площадках, активно выступает с докладами, а также проводит тренинги по важнейшим аспектам журналистских расследований.
Источник: jif.kg