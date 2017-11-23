В Праге пройдет мастерская по визуализации данных «Всёясно! 2018»

Дизайн-бюро «Верстак» и Пражский гражданский центр открывают прием заявок на участие в мастерской по визуализации данных для авторов социологических исследований и креативных профессионалов (дизайнеров, иллюстраторов, аниматоров, комиксистов, геймификаторов и др.) из стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Организаторы отберут восьмерых исследователей, которые представляют независимые исследовательские центры или гражданские организации, имеющие к моменту подачи заявки на руках результаты своего исследования.

Также выберут восьмерых иллюстраторов, дизайнеров и аниматоров. Из этих 16 человек сформируют восемь команд, которым предоставят 4 дня на разработку проектов или создание их прототипов.

Мастерская пройдет в Праге (Чехия) с 10 по 14 января 2018 года.

Заявки принимаются до 7 декабря включительно.

Результаты объявят не позднее 15 декабря.

Рабочий язык русский.

Организаторы покрывают расходы, связанные с проездом и проживанием участников в Праге.

Подробнее ознакомиться с форматом мероприятия и заполнить заявку можно на сайте: