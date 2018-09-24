В рамках Региональной лаборатории инноваций «Сторикрафт» отберут лучшие мультимедийные проекты

Интерньюс проводит с 24 по 26 сентября 2018 года I Региональную лабораторию инноваций «СТОРИКРАФТ – Создаем. Играем. Вовлекаем».

В течение трех дней 50 медиаспециалистов, гражданских активистов и профессионалов в области информационных технологий объединятся для доработки и улучшения своих проектов, используя опыт приглашенных экспертов в области мультимедиа.

Каждая из десяти команд будет состоять из пяти специалистов разных направлений с соответствующими опытом, знаниями и компетенциями, необходимыми для усиления мультимедийных проектов.

Эта лаборатория инноваций проходит для содействия региональному сотрудничеству и совместному производству инновационного медиаконтента, связанного с предотвращением насильственного экстремизма (ПНЭ).

Лаборатория инноваций – это площадка для совместной работы медиаспециалистов и гражданских активистов в целях создания профессионального контента, изучения новых инструментов и приобретения навыков, необходимых для продвижения и обеспечения высоких стандартов освещения данной темы в Центральноазиатском регионе.

Участники лаборатории инноваций также получат возможность углубить свои знания для качественного освещения вопросов ПНЭ, что поможет сделать их проекты инновационными и актуальными.

По окончании лаборатории независимое жюри отберет до шести наиболее устойчивых и перспективных проектов, которые получат субгранты в размере до €14 000 за проект.

Региональная лаборатория инноваций организована в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предотвращению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов (посредством обучающих мероприятий, семинаров и инновационных лабораторий как на национальном, так и на региональном уровне).

Проект нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

Для получения дополнительной информации о лаборатории инноваций обращайтесь к:

Назым Тоганбаевой , программному менеджеру по Казахстану, +7 (727) 270-41-30, ntoganbayeva@internews.eu;

, программному менеджеру по Казахстану, +7 (727) 270-41-30, ntoganbayeva@internews.eu; Аиде Умановой , программному менеджеру по Кыргызстану, +996(709) 29-11-76, aumanova@internews.org;

, программному менеджеру по Кыргызстану, +996(709) 29-11-76, aumanova@internews.org; Шерозу Шарипову , программному менеджеру по Таджикистану, +992 (93)577-31-28, ssharipov@internews.org;

, программному менеджеру по Таджикистану, +992 (93)577-31-28, ssharipov@internews.org; Тимуру Оганову, региональному программному менеджеру, +996(550) 34-53-76, toganov@internews.org.

За дополнительной информацией можно обращаться к директору проекта Фарходу Рахматову по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 305) или по эл. почте: frahmatov@internews.org.