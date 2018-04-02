В Сеуле пройдет III Азиатская конференция журналистов-расследователей

С 5 по 7 октября 2018 года Глобальная сеть журналистов-расследователей совместно с Корейским центром расследовательской журналистики (Newstapa) и фондом Konrad Adenauer Stiftung проведет Азиатскую конференцию журналистов-расследователей.

В этом году # IJAsia18 пройдет в центре оживленной столицы Южной Кореи – в четырехзвездочном отеле Millennium Seoul Hilton. Ожидается, что конференцию посетит более 400 ведущих журналистов Азии.

На конференции будет представлено более 60 семинаров, сессий и практических занятий, начиная от трансграничного сотрудничества и коррупции до расширенного анализа данных. У участников будет шанс получить опыт и знания от лауреатов Пулитцеровской премии и лучших журналистов в области дата-журналистики, применяя все это на практике.

Глобальная сеть журналистов-расследователей и партнеры мероприятия предлагают 75 стипендий как для опытных, так и для начинающих журналистов из развивающихся стран Азии.

Стипендия включает в себя:

авиабилеты туда и обратно;

гостиничный номер на три ночи в отеле Seoul Millennium Hilton;

трансфер в аэропорт – отель;

завтрак и обед в дни конференции;

банкет – ужин;

стоимость конференции.

Дедлайн – 1 июня 2018 года.

Данная конференция является главным событием для журналистов-расследователей. Она проходит только раз в два года.

Форма для заявки

Источник: gijn.org