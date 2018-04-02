В Сеуле пройдет III Азиатская конференция журналистов-расследователей
С 5 по 7 октября 2018 года Глобальная сеть журналистов-расследователей совместно с Корейским центром расследовательской журналистики (Newstapa) и фондом Konrad Adenauer Stiftung проведет Азиатскую конференцию журналистов-расследователей.
В этом году # IJAsia18 пройдет в центре оживленной столицы Южной Кореи – в четырехзвездочном отеле Millennium Seoul Hilton. Ожидается, что конференцию посетит более 400 ведущих журналистов Азии.
На конференции будет представлено более 60 семинаров, сессий и практических занятий, начиная от трансграничного сотрудничества и коррупции до расширенного анализа данных. У участников будет шанс получить опыт и знания от лауреатов Пулитцеровской премии и лучших журналистов в области дата-журналистики, применяя все это на практике.
Глобальная сеть журналистов-расследователей и партнеры мероприятия предлагают 75 стипендий как для опытных, так и для начинающих журналистов из развивающихся стран Азии.
Стипендия включает в себя:
- авиабилеты туда и обратно;
- гостиничный номер на три ночи в отеле Seoul Millennium Hilton;
- трансфер в аэропорт – отель;
- завтрак и обед в дни конференции;
- банкет – ужин;
- стоимость конференции.
Дедлайн – 1 июня 2018 года.
Данная конференция является главным событием для журналистов-расследователей. Она проходит только раз в два года.
Источник: gijn.org