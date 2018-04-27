В школах Кыргызстана внедряется онлайн-обучение медиаграмотности

Общественный фонд «Центр поддержки СМИ» совместно с Министерством образования и науки, Кыргызской академией образования внедряет онлайн-обучение медиаграмотности в общеобразовательных школах в рамках учебного предмета «Граждановедение».

Фонд разработал онлайн-платформу «МедиаСабак» (www.mediasabak.org), нацеленную на обучение медиаграмотности учеников школ, учителей и родителей.

В марте 2018 года для преподавателей организовали специальный трехдневный курс обучения информационной и цифровой грамотности. Ведущие медиаэксперты и журналисты рассказывали об информации и ее роли в современном мире, digital-мышлении, цифровых ресурсах, практиковали интерактивные методы обучения и снимали видео для YouTube.

Учителя узнали, что такое фактоид, фейк ньюс, информационный пузырь, фактчекинг, и обсуждали важность медиа и информационной грамотности для детей и взрослых.

С апреля по май 2018 года в 13 школах Бишкека и Чуйской области преподаватели в пилотном режиме обучают навыкам критического мышления, безопасности в Интернете, цифровой грамотности, используя онлайн-портал «МедиаСабак».

Отзывы учеников положительные. Им нравятся анимационные ролики, видеоуроки и игры, используемые во время обучения. Учителя отмечают, что школьники не пропускают занятия и с удовольствием изучают основы медиаграмотности. Их родители также высоко заинтересованы в новых знаниях и просят внедрить обучение медиаграмотности с более раннего возраста.

По итогам пилотных уроков преподаватели поделятся своими рекомендациями по внедрению компонента медиаинформационной грамотности на национальном уровне.

Министерство образования и науки поддерживает инициативу и подписало меморандум о развитии медиаинформационной грамотности с ОФ «Центр поддержки СМИ» в 2017 году.

Совместно с министерством фонд разработал ресурсную книгу для учителей и старшеклассников, пилотные уроки, видеоуроки и анимационные ролики по медиаинформационной грамотности. Эти материалы стали основой онлайн-платформы «МедиаСабак». Над книгой и уроками работали действующие журналисты и профессионалы из сферы образования.

Инициатива по развитию онлайн-обучения в школах реализуется в рамках проекта по повышению медиаинформационной грамотности в КР при поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию и Академии Deutsche Welle.

Для более подробной информации можно обращаться по электронной почте nazira.msc@gmail.com или по тел. 0 (312) 53-00-00.

ОФ «Центр поддержки СМИ» является некоммерческой организацией и с декабря 2002 года содействует развитию свободы слова в Кыргызстане через реализацию программ по развитию медиаинформационной грамотности.