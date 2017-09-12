В Тбилиси пройдет баркемп для активистов и профессионалов в области коммуникаций

CampCamp – 2017 в Тбилиси – это интерактивная программа, содержание которой в значительной степени определяют сами участники. Они вместе будут генерировать идеи, тестировать технологии, экспериментировать и обмениваться опытом.

По вечерам встречи с грузинскими активистами, прогулки по городу, общение.

Участие в CampCamp – 2017 со 2 по 5 ноября 2017 года бесплатное. Ожидается более 100 активистов и профессионалов в области коммуникаций из Восточной Европы и Центральной Азии, а также несколько специальных гостей из других стран.

Языки общения: английский и русский.

Организаторы готовы предоставить до 50 путевок на CampCamp – 2017 для гражданских активистов из Восточной Европы и Центральной Азии.

Путевки включают оплату проезда и проживания в Тбилиси во время международного баркемпа.

Более подробная информация и регистрация здесь:

Организаторы ожидают большое число желающих посетить CampCamp – 2017. Поэтому форму заявки нужно заполнить даже тем, кто готов самостоятельно оплатить свой проезд и проживание в Тбилиси во время баркемпа.

Отбор участников будет производиться на конкурсной основе. Оцениваются готовность активно и осознанно экспериментировать в области коммуникаций, способность применить полученные навыки в своей работе и понимание необходимости взаимодействия с местными сообществами.

Участниками могут стать:

— гражданские активисты и сотрудники некоммерческих организаций, активно экспериментирующие с новыми инструментами коммуникаций;

— специалисты в области медиа, маркетинга, PR и смежных сфер, которые хотят помочь активистам решать стоящие перед ними задачи;

— представители международных организаций, которые хотят глубже понять гражданское общество в регионе, изучить лучшие гражданские практики и найти новых партнеров.