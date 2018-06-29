Верховный суд КР повторно рассмотрит дело по закрытию ТРК «Сентябрь»
Верховный суд Кыргызстана повторно рассмотрит кассационную жалобу ОФ «Институт медиа полиси» (ИМП) на решение Первомайского районного суда, которым ТРК «Сентябрь» закрыли в августе 2017 года.
Юристы ИМП сообщают, что 27 декабря прошлого года Верховный суд рассматривал кассационную жалобу ТРК «Сентябрь» и в нарушение требований процессуального законодательства вынес определение о прекращении производства по делу.
Не согласившись с вынесенным решением, 25 мая этого года ИМП вновь обратился с заявлением о восстановлении сроков обжалования и кассационной жалобой в Верховный суд.
Повторное рассмотрение жалобы назначено на 12 июля 2018 года.
Историю дела можно посмотреть в наших публикациях ниже:
Суд первой инстанции принял решение закрыть телеканал «Сентябрь» и его сайт