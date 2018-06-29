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Верховный суд КР повторно рассмотрит дело по закрытию ТРК «Сентябрь»

29 июня 18
Теги: Верховный Суд КРтелеканал "Сентябрь"

Верховный суд Кыргызстана повторно рассмотрит кассационную жалобу ОФ «Институт медиа полиси» (ИМП) на решение Первомайского районного суда, которым ТРК «Сентябрь» закрыли в августе 2017 года.

Юристы ИМП сообщают, что 27 декабря прошлого года Верховный суд рассматривал кассационную жалобу ТРК «Сентябрь» и в нарушение требований процессуального законодательства вынес определение о прекращении производства по делу.

Не согласившись с вынесенным решением, 25 мая этого года ИМП вновь обратился с заявлением о восстановлении сроков обжалования и кассационной жалобой в Верховный суд.

Повторное рассмотрение жалобы назначено на 12 июля 2018 года.

Историю дела можно посмотреть в наших публикациях ниже:

 

Суд первой инстанции принял решение закрыть телеканал «Сентябрь» и его сайт

Телеканал «Сентябрь» подал жалобу в Верховный суд

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