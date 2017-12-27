Верховный суд оставил в силе решение о закрытии ТРК «Сентябрь»

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Первомайского районного суда о закрытии телеканала «Сентябрь». Об этом «Азаттыку» заявила руководитель канала Кайыргуль Урумканова.

Руководство ТРК «Сентябрь» обращалось с кассационной жалобой в Верховный суд, где просило признать незаконным и безосновательным решение Первомайского райсуда о прекращении деятельности канала.

Генеральная прокуратура обращалась в Первомайский суд в связи с тем, что в эфире телеканала вышла передача, где якобы наносится урон чести и достоинству бывшего главы правительства, а после ставшего победителем на президентских выборах Сооронбая Жээнбекова.

Основанием для этого стали слова в адрес Жээнбековых, сказанные бывшим главой областного управления Министерства внутренних дел Абдылдой Капаровым в эфире Джалал-Абадской студии канала «Сентябрь».

Это дело рассматривала судья Жылдыз Жумабаева, которая 22 августа наложила запрет на деятельность телеканала и сайта «Сентябрь».

Руководство и сотрудники канала увидели в этих действиях попытку приструнить независимость и свободу слова.

По некоторым данным, канал принадлежал ныне осужденному на 8 лет оппозиционному деятелю, лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву.

Источник: «Азаттык».