Верховный суд оставил в силе решения о выплате штрафов к учредителям Zanoza.kg

В Верховном суде Кыргызстана вчера, 30 ноября, рассмотрели три кассационные жалобы ОФ «ПроМедиа» (учредителя информационного сайта Zanoza.kg, прекратившего свою деятельность 31 июля 2017 года) и других соответчиков по искам генерального прокурора Индиры Джолдубаевой в защиту чести и достоинства уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По двум искам, касающимся учредителей и журналистов Zanoza.kg, судьи Верховного суда оставили в силе решения предыдущих инстанций. Решения окончательные и обжалованию не подлежат.

По одному из исков в отношении директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, «ПроМедиа» и учредителей фонда Нарынбека Идинова и Дины Масловой: в апреле 2017 года генпрокурор Индира Джолдубаева подала иск из-за выступления Джакуповой на круглом столе и заголовка на сайте «Чолпон Джакупова: Нужно приструнить человека с маниакальными наклонностями». Ответчиков обязали выплатить в пользу Алмазбека Атамбаева по 3 млн сомов.

Другой иск Индиры Джолдубаевой, защищающей честь и достоинство экс-главы государства, касается двух статей Нарына Айыпа, вышедших в марте 2017 года. Одна публикация посвящена аресту политика Омурбека Текебаева, вторая – «Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости» – подборке о лидерах авторитарных стран, где имя Алмазбека Атамбаева не упоминается.

Судьи Верховного суда приняли окончательное решение о том, что «ПроМедиа» и Нарынбек Идинов должны выплатить бывшему президенту 6 млн сомов.

10-дневный срок на добровольное исполнение судебных актов истек у всех ответчиков. В настоящее время началось принудительное исполнительное производство по выплате миллионных сумм Алмазбеку Атамбаеву.

Ранее судебные исполнители наложили запрет на выезд из республики Чолпон Джакуповой, Дине Масловой и Нарынбеку Идинову. При злостном уклонении от исполнения решения судов ответчикам грозит возбуждение уголовных дел.

Подробнее, как проходили судебные заседания, можно прочитать здесь.

Решения Верховного суда прокомментировал адвокат и представитель Института медиа полиси Акмат Алагушев:

— Все наши доводы о нарушениях в ходе процесса, что сама прокуратура при подаче нарушила закон, суды не приняли во внимание. Законодательством предусмотрено досудебное разрешение споров, ведь сначала по статье о защите чести и достоинства президента генпрокурор должна принять меры по прокурорскому реагированию. Без этого суд даже не имел права принимать дело к рассмотрению. Процессы с самого начала проходили с вопиющими нарушениями и под давлением. Фактически все ветви власти расправились с неугодным изданием.

Комитет защиты свободы слова в тот же день выступил с заявлением, в котором призывал журналистов, политиков, гражданских активистов проявить солидарность против системной политики властей по ограничению свободы слова, подавлению инакомыслящих и уничтожению оппозиции.

Полный текст заявления можно посмотреть ниже: