Верховный суд отказал телеканалу «Сентябрь» в восстановлении пропущенного срока подачи кассации

Верховный суд Кыргызстана вчера, 12 июля, отказал телеканалу «Сентябрь» (ОсОО РТРК «С-2») в восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы, сообщает на своем сайте Институт медиа полиси.

Ранее телеканал обращался в Верховный суд с кассационной жалобой в отношении решения Первомайского районного суда Бишкека от 22 августа 2017 года, в соответствии с которым запретили теле- и радиовещание телеканала «Сентябрь» и ограничили доступ к его программам для пользователей Интернета на территории республики.

Определением Верховного суда от 27 декабря 2017 года постановлено прекратить производство по жалобе в связи с тем, что кассационная жалоба ОсОО РТРК «С-2» подписана лицом, не имеющим должным образом подтвержденных полномочий.