Видеомастерская «Клоопа» пройдет с 23 апреля по 10 мая

На курсе по видео вас ждут неделя занятий с домашними заданиями и две недели практики. Участники разделятся на команды и будут снимать тематические сюжеты.

По окончании курса вы сможете самостоятельно создавать видеоистории.

Во время обучения каждая из команд снимет и полностью смонтирует как минимум один видеосюжет длительностью до двух минут.

Лучшие работы будут опубликованы на онлайн-площадках kloop.kg – таким образом вы сможете собрать себе первое портфолио.

Заявку нужно отправить до 23.59 16 апреля. При оплате курса до 16 апреля стоимость составит 8 000 сомов. До 23 апреля – 10 000 сомов.

Предусмотрены бюджетные места.

Если вы хотите попасть на бесплатное место, снимите короткое видео до 1,5 минуты на тему «Проблема возле моего дома» и отправьте его по адресу school@kloop.kg (при этом заявку вы тоже должны заполнить).

Тренеры – как и профессионалы с многолетним стажем, так и молодые талантливые экспериментаторы, которые вместе дополняют друг друга и работают в уникальных для Кыргызстана жанрах.

Ибрагим Хасан-Ахунов – режиссер и оператор-постановщик с 25-летним стажем. Лауреат фестивалей «Истина» (Украина), «Соль земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), международного фестиваля «Би би си» в Екатеринбурге и экологического фестиваля в Душанбе.

В течение 15 лет Ибрагим обучает сотрудников СМИ режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного видеоконтента для онлайн-платформ.

Тилек Бейшеналиев – редактор по видео в «Клоопе». Один из самых успешных выпускников медиашколы «Клоопа».

Вместе со своей командой он создал серию самых просматриваемых документальных проектов на «Клоопе».

Среди них репортажи о работе экстренных служб Бишкека в Новый год, сюжет об электронных вечеринках в столице и репортаж об иссык-кульском пароходстве.

Подробнее о курсе и регистрация по ссылке: