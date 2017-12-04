Видеомастерская «Клоопа» пройдет с 23 апреля по 10 мая
На курсе по видео вас ждут неделя занятий с домашними заданиями и две недели практики. Участники разделятся на команды и будут снимать тематические сюжеты.
По окончании курса вы сможете самостоятельно создавать видеоистории.
Во время обучения каждая из команд снимет и полностью смонтирует как минимум один видеосюжет длительностью до двух минут.
Лучшие работы будут опубликованы на онлайн-площадках kloop.kg – таким образом вы сможете собрать себе первое портфолио.
Заявку нужно отправить до 23.59 16 апреля.
При оплате курса до 16 апреля стоимость составит 8 000 сомов.
До 23 апреля – 10 000 сомов.
Предусмотрены бюджетные места.
Если вы хотите попасть на бесплатное место, снимите короткое видео до 1,5 минуты на тему «Проблема возле моего дома» и отправьте его по адресу school@kloop.kg (при этом заявку вы тоже должны заполнить).
Тренеры – как и профессионалы с многолетним стажем, так и молодые талантливые экспериментаторы, которые вместе дополняют друг друга и работают в уникальных для Кыргызстана жанрах.
Ибрагим Хасан-Ахунов – режиссер и оператор-постановщик с 25-летним стажем. Лауреат фестивалей «Истина» (Украина), «Соль земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), международного фестиваля «Би би си» в Екатеринбурге и экологического фестиваля в Душанбе.
В течение 15 лет Ибрагим обучает сотрудников СМИ режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного видеоконтента для онлайн-платформ.
Тилек Бейшеналиев – редактор по видео в «Клоопе». Один из самых успешных выпускников медиашколы «Клоопа».
Вместе со своей командой он создал серию самых просматриваемых документальных проектов на «Клоопе».
Среди них репортажи о работе экстренных служб Бишкека в Новый год, сюжет об электронных вечеринках в столице и репортаж об иссык-кульском пароходстве.
Подробнее о курсе и регистрация по ссылке:
Научись снимать и монтировать видео — набор на курс медиашколы «Клоопа»