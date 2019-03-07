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Воздействие: женщины и средства массовой информации

7 марта 19
Теги: Internews NetworkЖенщины-журналистыженщины-лидеры

В связи с Международным женским днем 8 Марта Интерньюс Глобал напомнил о своем приоритетном подходе к повышению равенства женщин в медиа и технологиях.

В специальной публикации представлены графики, подчеркивающие проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Особенно остро стоят проблемы в Судане, Танзании и ряде африканских стран, чему посвящены ранее опубликованные истории. Есть рассказы о смелых женщинах в Афганистане и Пакистане, объединившихся для освещения событий в своих сообществах.

Интерньюс придерживается установок, что достижение равенства для всех начинается с расширения участия женщин, их вовлеченности и лидерства в средствах массовой информации и технологиях.

В Кыргызстане Интерньюс поддержал Космическую программу, или проект Школы спутникостроения, в котором участвуют девушки, своим примером разрушающие стереотипы об участии женщин в сфере информации, науки, технологий и инженерии.

Интерньюс поддержал Космическую программу Kloop Media

Проблема

Женщины и девочки весьма непропорционально страдают от информационного неравенства. Зачастую женские темы игнорируются или остаются незамеченными в СМИ, контента о них мало, что не отражает реально их опыт и взгляды. Женщины очень мало представлены в области журналистики и руководства СМИ. Во всем мире женщины по-прежнему отстают от мужчин в доступе к Интернету, а когда подключаются к нему, женщины и девочки подвергаются более интенсивным домогательствам, включая сексуальные.

Решение

Интерньюс помогает журналистам – мужчинам и женщинам – создавать материалы, которые бросают вызов стереотипам, выделяют женщин в качестве движущей силы перемен и освещают важнейшие проблемы женщин и девочек. Мы обучаем женщин-лидеров в области медиа и технологий, разрабатываем методы, которые помогут новостным каналам повысить роль женщин в качестве экспертов, создаем индивидуальные тренинги для женщин, в том числе о том, как оставаться в безопасности в Интернете. Наш подход основан на стратегии гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Женщины и средства массовой информации: дисбаланс

Исследования показывают, что различия в опыте женщин и мужчин в средствах массовой информации широко распространены и разнообразны.

 

46 процентов новостей усиливают гендерные стереотипы. Это почти в восемь раз выше, чем в сторителлинге, где этот показатель составляет всего 6 процентов.

 

На глобальном уровне женщины составляют 26 процентов лидеров в медиа.          

 

76 процентов женщин заявили, что имели опыт давления либо домогательств в социальных сетях, что вынудило их либо покинуть некоторые онлайн-платформы, либо в корне пересмотреть содержание своих постов.

 

Полную версию на английском языке можно посмотреть здесь: www.internews.org.

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