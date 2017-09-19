Возможность получить грант для женщин-фотографов

PHmuseum запускает конкурс грантов PHM – 2017 Women Photographers Grant, поддерживающий женщин любого возраста из любой страны, работающих в различных областях фотографии.

Участницы конкурса должны представить проект, содержащий 8-20 фотографий, как минимум четыре из которых сняты после 1 января 2015 года.

Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. фунтов стерлингов соответственно.

Работы призеров продемонстрируют на Photo Vogue Festival – 2017, появятся на страницах YET Magazine и получат поддержку в продвижении от PHmuseum.

Победительница в номинации New Generation Prize получит возможность принять участие в семинаре Международной летней школы фотографии (Summer School of Photography – 2018), мастер-классе имени Джупа Сворта во время конкурса World Press Photo – 2018.

Заявки принимаются до 12 октября 2017 года.

Стоимость ранней регистрации (до 21 сентября) – 15 фунтов стерлингов. Стоимость обычной регистрации – 25 фунтов стерлингов.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Источник перевода ijnet.org