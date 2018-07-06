Впервые в штате Нью-Джерси власти решили поддержать инновации в местных новостях

Предлагаем вам перевод статьи с сайта NiemanLab.org, в которой приводятся интересные факты о том, что происходит в СМИ Соединенных Штатов, какие проблемы они переживают, что реально происходит с журналистами, как расширяется движение в поддержку местного контента в противовес засилью Facebook и Google.

Лаборатория журналистики NiemanLab – это попытка помочь журналистике понять свое будущее в эпоху Интернета. Она открыта Фондом Nieman при Гарвардском университете (США).

Интернет принес беспрецедентный расцвет новостей и информации. Но это также дестабилизировало старые бизнес-модели, которые десятилетиями поддерживали качественную журналистику.

Хорошие журналисты по всей стране теряют работу или приспосабливаются к радикально новой новостной среде в Интернете.

NiemanLab делает упор на инновации и старается выяснить, что делает их успешными или неудачными. Также она ищет хорошие идеи, чтобы передать их другим.

NiemanLab хочет помочь журналистам и редакторам адаптироваться к их работе в Интернете; традиционным новостным организациям найти способ выживания; помочь новым росткам стартапов, которые дополнят или вытеснят их.

Капля в море: Нью-Джерси потратит $5 млн на финансирование инноваций в местных новостях

Автор Марли Балдридж (Marlee Baldridge)

Сумма в долларах не огромна, и это вряд ли повлияет на улучшение кризисной ситуации в местных новостях. Однако это можно рассматривать как официальное заявление, что информационные пробелы в сообществах являются проблемой, заслуживающей внимания правительства.

По сравнению со своими коллегами Соединенные Штаты, как известно, скупы, когда дело доходит до правительственных денег на поддержку СМИ.

Норвегия тратит около $135 на душу населения каждый год на своих общественных вещателей;

Германия — $107;

Великобритания — $86;

Франция — $55;

Канада — $22;

США тратят около $2.25 в год. (Это сравнимо с половиной большой чашки айс-карамельного мохито-кофе от Starbucks!)

Но на этой неделе штат Нью-Джерси сделал небольшой шаг в другом направлении. 2 июля его власти договорились о новом бюджете, который включает $5 млн на финансирование инновационных проектов по улучшению местных новостей в штате. Ожидается, что губернатор Фил Мерфи скоро даст свое окончательное согласие.

Законопроект по общественной информации Civic Info, продвигаемый группой Free Press, выделяет средства от продажи двух старых лицензий на общественное телевидение, чтобы запустить некоммерческий новостной инкубатор под названием The New Jersey Civic Information Consortium.

Он будет искать пожертвования и гранты, которые позволят развиваться дальше. (Ряд американских общественных телевизионных станций получает деньги после продажи части своего общественного спектра телефонным компаниям. Они прилагают усилия к тому, чтобы, по крайней мере, часть этих денег шла на новостные потребности сообществ. Один из наиболее интересных проектов происходит рядом, за рекой Делавэр в Пенсильвании.)

Растущие посты в местных новостях стали проблемой по всей стране, однако она уже давно остро ощущается в Нью-Джерси. Оказавшись зажатыми между двумя гигантскими и дорогими телевизионными рынками – Нью-Йорком и Филадельфией, большая часть штата практически не освещалась местным телевидением. Газеты боролись, как и издания повсюду, с увольнениями после увольнений.

Житель штата на общественном форуме об идее консорциума сказал:

«Я живу в опустошенном месте [округ Уоррен], которое переживает новостное затишье из-за увольнений и сокращений в средствах массовой информации, раньше обеспечивавших нас довольно хорошо. В моем городе есть оспариваемые результаты местных, выборов впервые за некоторое время. Единственное место, где я могу получить любую информацию, находится на Facebook. Но я не доверяю тому, что читаю там».

А Майк Рисполи, директор Free Press Action Fund News Voices (какое название!), разместил в пресс-релизе:

«Несмотря на хорошую работу многих талантливых журналистов по всему штату и годы безудержной консолидации средств массовой информации, увольнения и закрытия новостных отделов оставили многие сообщества практически без освещения местных новостей. Это не просто плохо для журналистики, это вредно для наших сообществ и нашей демократии».

Поскольку местные новости сильно пострадали от цифровых изменений, ряд людей заговорил о создании некого фонда, финансируемого то ли правительственной организацией, то ли технологическим миллиардером, для устойчивой основы в освещении местных новостей. (Вот еще один аргумент, требующий пожертвования в размере $8 млрд.) Однако эти идеи в основном являются постами в социальных медиа. А этот фонд в Нью-Джерси хотя и небольшой, но создается на самом деле.

Консорциум будет использовать возможности пяти вузов: колледжа Нью-Джерси, университета штата Монтклэр, Технологического института Нью-Джерси, университета Роуэна и университета Ратгерса в качестве партнеров и применения их инфраструктуры.

Идея состоит в том, что они могут предоставить такие имеющиеся институциональные ресурсы и сотрудничество, которых не хватает стартапам или новым новостным проектам.

Майк Рисполи сказал мне, что эта помощь может принять форму стажировок, академических ресурсов или экспертной оценки. Университеты также предоставят дополнительные 10 процентов к сумме грантов консорциума. Это, как заявил глава Free Press Action Fund News Voices, «обеспечивает путь к устойчивости».

Имеется ли беспокойство по поводу государственных денег, идущих на финансирование журналистики, особенно в штате, где не такая уж кристально чистая репутация по отношению к коррупции в обществе?

Законопроект говорит, что грантополучатели «должны быть независимы от влияния государства, университета и любого другого лица, предоставляющего грантовые денежные средства фонда или внешнего источника», «участники программы получают письменное подтверждение», «грант или пожертвование не дает права лицам, предоставляющим их, диктовать или влиять на содержание любой работы, которую производит грантополучатель».

Новое предприятие будет управляться советом из 15 человек, которые отберут грантовые предложения. Члены совета будут выбираться губернатором, законодательным органом и пятью университетами; другие будут представлять общественные группы, медиакомпании и технологический сектор.

Грантополучатели должны сотрудничать с одним из пяти государственных учреждений и партнером «вне кампуса». Им нужно будет продемонстрировать очевидную пользу для местного сообщества.

Что это будут за проекты?

Майк Рисполи изложил некоторые из идей, представив их на 10 общественных форумах, прошедших в прошлом году, чтобы заручиться поддержкой законопроекта:

шаблоны муниципальных сайтов, предназначенные для удобной навигации;

программы по медиаграмотности для студентов и взрослых;

мини-гранты для проектов по освещению новостей;

стипендиальные программы для молодых журналистов, обслуживающих забытые сообщества;

приложения по местным базам данных, чтобы обеспечить мобильный доступ к ключевым государственным данным (например, протоколы инспекций ресторанов, мест происшествий, контактов социальных служб, экологических данных, а также сведения по дорожным работам и передвижению транспорта).

Другие идеи поднимают такие вопросы, как создание небольших встроенных ньюсрумов в университетах и программ подготовки по журналистике для граждан.

Законопроект имел, представьте себе, двухпартийную поддержку. Его поддержали десятки общественных групп, которые, выступая в поддержку государственных чиновников, заявили, что финансирование приведет к активному участию населения, что лучше подходит для позитивных изменений.

Законопроект о гражданской информации представлен законодательному органу повторно. В первый раз, в прошлом году, вокруг него не было такой явной активности. Однако в этот раз все было по-другому. Майк Рисполи теперь осторожно оптимистичен.

«Для штатов это совсем другой способ инвестировать в надежные, качественные новости. И не только в журналистику, но также привлечь инвестиции в идеи гражданского участия», — сказал он.

Предполагая, что Фил Мерфи подпишет бюджет в течение следующих 45 дней, следующим незамедлительным шагом станет формирование совета из 15 членов, который затем должен будет назначить исполнительного директора. Тем временем Фонд свободной прессы продолжит проводить форумы и получать отзывы о проекте. И вполне вероятно, что, по крайней мере, некоторые из других 49 штатов будут с интересом наблюдать за этим процессом.

Перевод подготовлен Internews.kg.

Источник: www.niemanlab.org