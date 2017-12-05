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Всемирная премия ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати

5 декабря 17

Журналисты и организации всего мира, чья деятельность способствует свободе прессы, могут быть номинированы на получение этой премии размером 25 тысяч долларов США.

Всемирная премия ЮНЕСКО Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати присуждается за содействие или значительный вклад в дело защиты свободы печати во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Международные и региональные профессиональные и неправительственные организации, занимающиеся вопросами, связанными с журналистикой и свободой печати, могут выдвинуть до трех кандидатур.

Обладатель премии будет назван на специальной церемонии, которая пройдет 3 мая 2018 года, во Всемирный день свободы печати.

Заявки на английском и французском языках, включающие краткую биографию номинанта, принимаются до 15 февраля 2018 года.

Получить дополнительную информацию можно на сайте ЮНЕСКО.

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