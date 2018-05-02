Всемирный день свободы печати – 2018, Кыргызстан

Ежегодно 3 мая – день, когда мы имеем возможность заявить о нашей приверженности принципам свободы прессы, проанализировать положение дел в мире касательно свободы прессы, принять меры по защите средств массовой информации от попыток ущемить свободу печати, отдать дань памяти журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга.

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно в течение 27 лет под эгидой ООН и ЮНЕСКО в духе Виндхукской декларации, что помогает развитию независимых и плюралистических СМИ по всему миру.

В 2018 году этот день отмечается в рамках темы «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права».

Во всем мире проводятся встречи, которые призваны обеспечить дискуссионную площадку для обсуждения разными сторонами вопросов взаимосвязи между СМИ, судебной системой и нормами права. Основные мероприятия сегодня, 3 мая, пройдут в столице Республики Гана Аккре.

«Во Всемирный день свободы печати – 2018 я призываю правительства бороться за свободу печати и защищать журналистов. Отстаивая свободу печати, мы отстаиваем наше право знать правду». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Накануне Всемирного дня свободы печати Институт медиа полиси и ряд медийных организаций выступили с обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Полный текст можно посмотреть ниже:

Для Кыргызстана, где в последние годы журналисты независимых изданий и отдельные авторы столкнулись с судебными исками на астрономические суммы, вопрос отстаивания права на свободу слова и печати остается по-прежнему чрезвычайно актуальным.

Авторитетная международная организация «Репортеры без границ» недавно опубликовала отчет «Индекс свободы прессы – 2018», где указывается, что республика упала в рейтинге на девять пунктов именно из-за давления властей на журналистов через многомиллионные судебные иски.

О ситуации со свободой слова в КР в наших видеосюжетах говорят:

Динара Суймалиева, директор национального филиала МГТРК «Мир»:

Журналист-фрилансер Толкунбек Турдубаев:

Руководитель медиапортала «Говори ТВ» Кайыргул Урумканова: