Выпускники InLab Интерньюс взяли под защиту архитектурное наследие Каракола

Молодежная волонтерская организация «Лидерство» разработала онлайн-карту и серию лонгридов, рассказывающих о важности сохранения древних городских строений. Также она провела общественные мероприятия, чтобы ознакомить горожан и туристов с богатой историей Каракола.

Идея команды по онлайн-картографированию архитектурных объектов Каракола поддержана на Лаборатории медиа и социальных инноваций Интерньюс, которая проходила в Душанбе в мае 2017 года.

Благодаря менторам команда «Лидерство» разработала онлайн-карту, на которой отмечены теги и архивные фотографии с кратким описанием зданий и исторических памятников города, построенных в конце XIX и начале XX веков и сохранившихся до наших дней. Из этой карты можно узнать, какие дома русских купцов сейчас превратились в обычные жилые здания или стали гостиницами, переданы в государственные структуры, историю образовательных учреждений и культурных, исторических объектов – мечети, храмы, музеи, памятники.

Также МВО «Лидерство» обработала городские архивные материалы и на их основе подготовила пять лонгридов. Эти мультимедийные истории рассказывают о возникновении и архитектурном наследии, людях Каракола, каким он был и каким является в настоящее время. Для привлечения широкой общественности и популяризации идеи сохранения архитектурного облика города лонгриды и онлайн-карту интегрируют на сайты кыргызстанских туристических компаний и онлайн-изданий.

В рамках медиакампании команда организовала фотовыставку, посвященную истории создания и развития Каракола. Мероприятие также поддержали Иссык-Кульский областной государственный архив, горожане, которые представили уникальные фото, и местная радиостанция «Волна Иссык-Куля». Посетители выставки, в числе которых были гости из Швейцарии, Израиля и России, смогли ознакомиться с подробной историей города.

Также подготовлены буклеты с разработанным туром по Караколу, календари и наклейки, которые распространяются среди местных жителей и гостей города.

МВО «Лидерство» планирует продолжить работу над идеей сохранения архитектурного наследия Каракола. Команда сделает это через реализацию проекта «Каракол-тур». Его поддержал Фонд занятости и трудоустройства молодежи, предоставив грант на 2 тыс. евро.

Суть идеи заключается в организации пеших и велотуров, проката велосипедов в Караколе. Развитие пешего и велотуризма в городе и его окрестностях создаст новый вид услуг в туристической сфере, что поможет сделать их более привлекательными для туристов, а значит, заставит ОМСУ еще раз задуматься о важности сохранения исторического и архитектурного наследия Каракола.

Ссылки на лонгриды: