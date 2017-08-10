«Ынтымак» восстанавливает мир в Кыргызстане

Radio World опубликовали статью о ТРК «Ынтымак». В материале отмечается, что спустя семь лет после кыргызско-узбекского конфликта на юге Кыргызстана «Ынтымак» остается единственной ТРК, которая вещает программы на узбекском языке, как на радио, так и на телевидении. Ынтымак также вещает на кыргызском и русском языках, чтобы способствовать межэтнической гармонии между этническими группами южного региона Кыргызской Республики.

Автор статьи отмечает, что конечно «Ынтымак» не может полностью самостоятельно решить вопросы этнического характера на юге Кыргызстана. Но с помощью своих сотрудников и аудитории этот вещатель добивается заметного прогресса в этом.

Оригинал статьи опубликован на английском языке и доступен на сайте Radio World.