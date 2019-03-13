Юрий Бурцев проведет тренинг «Режиссура телевизионного документального проекта/фильма» в Бишкеке

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в четырехдневном тренинге «Режиссура телевизионного документального проекта/фильма».

Обучение будет проводиться в Тренинг-центре Интерньюс c 24 по 27 марта 2019 года ежедневно с 10.00 до 19.00.

В программе тренинга:

Работа режиссера в документальном формате: исторический экскурс от Дзиги Вертова и Грирсона до Вима Вендорса и Виктора Косаковского;

Жанры документального кино: от телевизионного репортажа до документальной драмы. Продюсерское и авторское документальное кино;

Методы и инструменты (в том числе операторские) документальной режиссуры: классические приемы и их трансформация в формате телевизионного проекта;

Рождение замысла: от общей концепции к теме и драматургии. Связь между жанром, форматом проекта и темой;

Сценарий: герои, потенциал сценария, факты и образы (визуальный ряд), замысел, инструменты и ресурсы.

Тренер – преподаватель факультета коммуникаций медиа и дизайна Высшей школы экономики Юрий Бурцев.

Он проводит семинарские/практические занятия «Теория и практика монтажа», «Семиотика кино», «Сценарное мастерство», «Производство документального фильма», «Производство ток-шоу» и др.

Преподаватель Высшей школы кино «Арка», соруководитель проекта Frontline Club в России.

Условия участия в тренинге

Заявки на участие могут подавать режиссеры, операторы, сценаристы, продюсеры документальных фильмов медиаорганизаций Кыргызстана вне зависимости от форм собственности.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь и представить:

резюме (СV);

письмо руководителя СМИ о возможности участия претендента пройти всю четырехдневную тренинговую программу от начала до конца.

Форма письма здесь (скачать).

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 19 марта 2019 года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Участие в тренинге полностью бесплатное.

Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.

Адрес Тренинг-центра Интерньюс: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж бизнес-центра «Асыл-Таш» (вход со стороны ул. Гоголя через кофейню «Шоколадница»).

По всем вопросам обращайтесь к тренинг-координатору Интерньюс Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.